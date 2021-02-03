Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210203/premera-1595868404.html
МХАТ представит премьеру музыкального спектакля "Свидание в Москве"
МХАТ представит премьеру музыкального спектакля "Свидание в Москве"
Десятого февраля Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета при участии МХАТ им. М. Горького представит премьеру музыкального спектакля "Свидание в Москве"... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:38
2021-02-03T15:38
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595868761_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e49d95d5bb08b64dbe18eef9467d0a88.jpg
МОСКВА, 3 фев — Пресс-служба МХАТ им. М. Горького. Десятого февраля Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета при участии МХАТ им. М. Горького представит премьеру музыкального спектакля "Свидание в Москве". Премьера обещает стать премьерой во всех смыслах: еще никто никогда не ставил спектакли о Москве.Музыкальный руководитель спектакля, народный артист СССР Юрий Башмет:Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков:Спектакль "Свидание в Москве" — это история любви. В первую очередь – история любви к городу. Героиня приезжает в Москву поступать в институт и попадает в круговорот событий: оставшись без телефона, без денег, не имея в столице ни одного родного человека, девушка тем не менее успешно проходит вступительный экзамен, знакомится с мегаполисом и встречает любовь. Авторы спектакля решили посмотреть на Москву немного сверху: где много неба, где есть солнце. И откуда наши проблемы и суета кажутся мелкими. А путешествие по крышам города становится абсолютно реальным.Народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, заведующий кафедрой композиции Московской государственной консерватории имени Чайковского, композитор Александр Чайковский:Премьера станет событием в театральной и музыкальной жизни города, потому что "Свидание в Москве" соединит на сцене и хор, и танцевальные номера, и симфонический оркестр, которым будет руководить лично Юрий Башмет. Для этого МХАТ им. М. Горького откроет свою оркестровую яму, которая прячется под первыми тремя рядами партера: здание театра на Тверском бульваре изначально проектировалось под репертуар с музыкальными спектаклями, акустика здесь – одна из лучших в России. К тому же летом 2020 года во время реконструкции зала Большой сцены рабочие обнаружили под креслами элементы звуковой системы 70-х годов, которая никогда не использовалась, но сохранилась в идеальном состоянии – ее восстановили к началу театрального сезона. Генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Гринченко:Режиссер Павел Сафонов:Премьера пройдет в рамках Второго Зимнего международного фестиваля искусств под артистическим руководством народного артиста СССР, маэстро Юрия Башмета (с 18 января по 12 февраля 2021). Огромную поддержку фестивалю оказало и продолжает оказывать Правительство Москвы. Творческая группа:Композитор — Александр ЧАЙКОВСКИЙРежиссер — Павел САФОНОВДраматург — Михаил ПАЛАТНИКМузыкальный руководитель — Юрий БАШМЕТСценография — Александр БарменковХудожник по костюмам — Тамара ЭшбаХудожник по свету — Игорь ФоминХореограф — Алишер ХасановПластический театр Алишера Хасанова "МИМ-ОРКЕСТР" КАМЕРНЫЙ ХОР Московской консерватории Художественный руководитель и главный дирижер, профессор Александр Соловьев Хормейстеры: Мария Челмакина и Тарас ЯсенковГосударственный симфонический оркестр "НОВАЯ РОССИЯ" Художественный руководитель и дирижер Юрий БАШМЕТПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595868761_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_2592aacd2d586b047936acc7171c83e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы

МХАТ представит премьеру музыкального спектакля "Свидание в Москве"

15:38 03.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Московского Художественного академического театра имени М. Горького
Здание Московского Художественного академического театра имени М. Горького - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — Пресс-служба МХАТ им. М. Горького. Десятого февраля Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета при участии МХАТ им. М. Горького представит премьеру музыкального спектакля "Свидание в Москве". Премьера обещает стать премьерой во всех смыслах: еще никто никогда не ставил спектакли о Москве.
Музыкальный руководитель спектакля, народный артист СССР Юрий Башмет:
Идею спектакля о Москве мне рассказал композитор Александр Чайковский. И меня она сразу невероятно увлекла. Мы все живем в этом городе, любим его. Я в Москве не родился, а приехал молодым, чтобы поступать в консерваторию. И с тех пор я живу в этом замечательном городе и считаю его лучшим в мире! Вот примерно об этом и будет наш спектакль, полный удивительно теплого настроения, полный молодостью, любовью. Но в итоге это конечно потрясающий подарок от всех нас, кто спектакль создает – нашему замечательному городу.
Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков:
Наша дружба и партнерство с Фестивалем искусств Юрия Башмета длится не первый год. Так, год назад в рамках Фестиваля в Сочи мы показали премьеру спектакля "Некурортный роман", который в этом сезоне вошел в репертуар нашего театра. МХАТ продолжает экспериментировать с музыкальной темой, принимать у себя друзей и создавать совместно что-то новое. Музыку к спектаклю сочинил замечательный композитор, создавший десятки разных театральных, оперных и балетных постановок, Александр Чайковский. И у нас с Фестивалем на эту постановку большие планы.
Спектакль "Свидание в Москве" — это история любви. В первую очередь – история любви к городу. Героиня приезжает в Москву поступать в институт и попадает в круговорот событий: оставшись без телефона, без денег, не имея в столице ни одного родного человека, девушка тем не менее успешно проходит вступительный экзамен, знакомится с мегаполисом и встречает любовь.
Авторы спектакля решили посмотреть на Москву немного сверху: где много неба, где есть солнце. И откуда наши проблемы и суета кажутся мелкими. А путешествие по крышам города становится абсолютно реальным.
Народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, заведующий кафедрой композиции Московской государственной консерватории имени Чайковского, композитор Александр Чайковский:
Мне было очень увлекательно писать музыку для спектакля - музыку во многом легкую, веселую и, одновременно, очень искреннюю. О нас, о моем любимом городе. Музыку для всех нас, вне зависимости от возраста и жизненного опыта. И я очень рад, что идея спектакля так увлекла моего ближайшего друга Юрия Башмета. Это просто замечательно, что именно он является и Музыкальным руководителем спектакля и сам будет дирижировать премьерой 10 февраля во МХАТ им. М. Горького.
Премьера станет событием в театральной и музыкальной жизни города, потому что "Свидание в Москве" соединит на сцене и хор, и танцевальные номера, и симфонический оркестр, которым будет руководить лично Юрий Башмет. Для этого МХАТ им. М. Горького откроет свою оркестровую яму, которая прячется под первыми тремя рядами партера: здание театра на Тверском бульваре изначально проектировалось под репертуар с музыкальными спектаклями, акустика здесь – одна из лучших в России. К тому же летом 2020 года во время реконструкции зала Большой сцены рабочие обнаружили под креслами элементы звуковой системы 70-х годов, которая никогда не использовалась, но сохранилась в идеальном состоянии – ее восстановили к началу театрального сезона.
Генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Гринченко:
Год назад ко мне пришел мой друг Чайковский и сказал: давай напишем что-нибудь о Москве, потому что есть произведения о Сант-Петербурге, о Париже, а о Москве, кроме фильма "Я иду шагаю по Москве", не создано ничего. Так родился музыкальный спектакль "Свидание с Москвой". Именно музыкальный спектакль, а не мюзикл и не американская франшиза мюзикла. Это спектакль, для которого Чайковский написал оригинальную музыку. За последние десятилетия мы разучились создавать музыкальные спектакли, в которых когда-то были впереди планеты всей. Мы забыли о том, что этот жанр очень интересен и востребован зрителем.
Режиссер Павел Сафонов:
Это спектакль о любви, молодости и надежде. Все события происходят в любимых нами местах Москвы. Мне очень приятно работать над этим спектаклем с людьми, которых я бесконечно уважаю, с потрясающим музыкантом Юрием Башметом и замечательным композитором Александром Чайковским. Уверен, что люди, которые придут наш спектакль посмотреть, помимо того, что получат огромное удовольствие, смогут еще вспомнить, что в жизни каждого из нас главное – любовь и дружба.
Премьера пройдет в рамках Второго Зимнего международного фестиваля искусств под артистическим руководством народного артиста СССР, маэстро Юрия Башмета (с 18 января по 12 февраля 2021). Огромную поддержку фестивалю оказало и продолжает оказывать Правительство Москвы.

Творческая группа:

Композитор — Александр ЧАЙКОВСКИЙ
Режиссер — Павел САФОНОВ
Драматург — Михаил ПАЛАТНИК
Музыкальный руководитель — Юрий БАШМЕТ
Сценография — Александр Барменков
Художник по костюмам — Тамара Эшба
Художник по свету — Игорь Фомин
Хореограф — Алишер Хасанов
  • Вера — Екатерина РЯБОВА
  • Алика — Полина ПАХОМОВА
  • Аркадий — Михаил УРЕЦКИЙ
  • Раф — Александр ЕМЕЛЬЯНОВ
  • Роман — Антон ЛЫЗО
  • В роли Элеоноры народная артистка СССР Светлана РЯБОВА
Пластический театр Алишера Хасанова "МИМ-ОРКЕСТР"
КАМЕРНЫЙ ХОР Московской консерватории Художественный руководитель и главный дирижер, профессор Александр Соловьев Хормейстеры: Мария Челмакина и Тарас Ясенков
Государственный симфонический оркестр "НОВАЯ РОССИЯ" Художественный руководитель и дирижер Юрий БАШМЕТ
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3
05:40В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода
05:00Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
04:49Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
04:32Россиянам разрешили есть на ночь
04:16Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
04:16МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3
04:09Роскосмос предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
04:00СМИ: Съемки сиквела "Фантастических тварей" приостановили из-за COVID-19
03:59В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей
03:28В Госдуме призвали активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации
03:20Welt заявил об удивлении Запада из-за российской вакцины
03:15Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
03:08Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
03:07Танк "Армата" получил разрешение на экспорт
02:56Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках
02:50Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае
02:30Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти
02:29Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
02:23Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Лента новостейМолния