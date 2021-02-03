https://ria.ru/20210203/premera-1595868404.html

МХАТ представит премьеру музыкального спектакля "Свидание в Москве"

МХАТ представит премьеру музыкального спектакля "Свидание в Москве"

Десятого февраля Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета при участии МХАТ им. М. Горького представит премьеру музыкального спектакля "Свидание в Москве"... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:38

2021-02-03T15:38

2021-02-03T15:38

пресс-релизы

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МОСКВА, 3 фев — Пресс-служба МХАТ им. М. Горького. Десятого февраля Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета при участии МХАТ им. М. Горького представит премьеру музыкального спектакля "Свидание в Москве". Премьера обещает стать премьерой во всех смыслах: еще никто никогда не ставил спектакли о Москве.Музыкальный руководитель спектакля, народный артист СССР Юрий Башмет:Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков:Спектакль "Свидание в Москве" — это история любви. В первую очередь – история любви к городу. Героиня приезжает в Москву поступать в институт и попадает в круговорот событий: оставшись без телефона, без денег, не имея в столице ни одного родного человека, девушка тем не менее успешно проходит вступительный экзамен, знакомится с мегаполисом и встречает любовь. Авторы спектакля решили посмотреть на Москву немного сверху: где много неба, где есть солнце. И откуда наши проблемы и суета кажутся мелкими. А путешествие по крышам города становится абсолютно реальным.Народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, заведующий кафедрой композиции Московской государственной консерватории имени Чайковского, композитор Александр Чайковский:Премьера станет событием в театральной и музыкальной жизни города, потому что "Свидание в Москве" соединит на сцене и хор, и танцевальные номера, и симфонический оркестр, которым будет руководить лично Юрий Башмет. Для этого МХАТ им. М. Горького откроет свою оркестровую яму, которая прячется под первыми тремя рядами партера: здание театра на Тверском бульваре изначально проектировалось под репертуар с музыкальными спектаклями, акустика здесь – одна из лучших в России. К тому же летом 2020 года во время реконструкции зала Большой сцены рабочие обнаружили под креслами элементы звуковой системы 70-х годов, которая никогда не использовалась, но сохранилась в идеальном состоянии – ее восстановили к началу театрального сезона. Генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Гринченко:Режиссер Павел Сафонов:Премьера пройдет в рамках Второго Зимнего международного фестиваля искусств под артистическим руководством народного артиста СССР, маэстро Юрия Башмета (с 18 января по 12 февраля 2021). Огромную поддержку фестивалю оказало и продолжает оказывать Правительство Москвы. Творческая группа:Композитор — Александр ЧАЙКОВСКИЙРежиссер — Павел САФОНОВДраматург — Михаил ПАЛАТНИКМузыкальный руководитель — Юрий БАШМЕТСценография — Александр БарменковХудожник по костюмам — Тамара ЭшбаХудожник по свету — Игорь ФоминХореограф — Алишер ХасановПластический театр Алишера Хасанова "МИМ-ОРКЕСТР" КАМЕРНЫЙ ХОР Московской консерватории Художественный руководитель и главный дирижер, профессор Александр Соловьев Хормейстеры: Мария Челмакина и Тарас ЯсенковГосударственный симфонический оркестр "НОВАЯ РОССИЯ" Художественный руководитель и дирижер Юрий БАШМЕТПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы