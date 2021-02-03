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Пожар на складе автозапчастей в Красноярске локализовали
Пожар на складе автозапчастей в Красноярске локализовали
Крупный пожар на складе автозапчастей в Красноярске удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:58
2021-02-03T15:58
2021-02-03T15:58
пожар на автоскладе в красноярске
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярск
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Крупный пожар на складе автозапчастей в Красноярске удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В результате пожара на складе на площади 3,5 тысячи квадратных метров на улице Калинина в Красноярске обрушилась кровля. По данным СК, погиб рабочий, судьба трех пожарных остается неизвестной."По состоянию на 15.30 мск, пожар на складе автозапчастей был локализован на площади 3900 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210203/pozhar-1595869582.html
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пожар на автоскладе в красноярске, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия