https://ria.ru/20210203/pozhar-1595876010.html

Пожар на складе автозапчастей в Красноярске локализовали

Пожар на складе автозапчастей в Красноярске локализовали

Крупный пожар на складе автозапчастей в Красноярске удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:58

2021-02-03T15:58

2021-02-03T15:58

пожар на автоскладе в красноярске

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярск

происшествия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Крупный пожар на складе автозапчастей в Красноярске удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В результате пожара на складе на площади 3,5 тысячи квадратных метров на улице Калинина в Красноярске обрушилась кровля. По данным СК, погиб рабочий, судьба трех пожарных остается неизвестной."По состоянию на 15.30 мск, пожар на складе автозапчастей был локализован на площади 3900 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210203/pozhar-1595869582.html

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на автоскладе в красноярске, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия