https://ria.ru/20210203/pozhar-1595869582.html

Мэр Красноярска сообщил о гибели троих пожарных при тушении склада

Мэр Красноярска сообщил о гибели троих пожарных при тушении склада

При тушении пожара на складе автозапчастей в Красноярске погибли трое пожарных, сообщил мэр Сергей Еремин. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:32

2021-02-03T15:32

2021-02-03T16:48

пожар на автоскладе в красноярске

сергей еремин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 3 фев — РИА Новости. При тушении пожара на складе автозапчастей в Красноярске погибли трое пожарных, сообщил мэр Сергей Еремин.Ранее сообщалось, что трое пожарных пропали: они отправились на поиски человека, который, по словам свидетелей, мог находиться на складе, и не вернулись. При тушении нашли погибшего, по данным Следственного комитета, это работник склада. Поиски пожарных продолжаются.О пожаре на улице Калинина стало известно в 10:39 по местному времени (06:39 мск). Площадь возгорания составила три с половиной тысячи квадратных метров, на складе обрушилась крыша. На месте работают почти 170 человек и более 50 единиц техники, в том числе три крана.Краевой главк СК возбудил уголовное дело.

красноярск

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2021

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В Красноярске горит склад автозапчастей Склад автозапчастей горит на улице Калинина в Красноярске на площади 3,5 тыс квадратов, обрушилась кровля. Во время тушения пропали 3 пожарных. 2021-02-03T15:32 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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видео, пожар на автоскладе в красноярске, сергей еремин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия