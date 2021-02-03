https://ria.ru/20210203/pozhar-1595869582.html
Мэр Красноярска сообщил о гибели троих пожарных при тушении склада
Мэр Красноярска сообщил о гибели троих пожарных при тушении склада
При тушении пожара на складе автозапчастей в Красноярске погибли трое пожарных, сообщил мэр Сергей Еремин. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:32
2021-02-03T15:32
2021-02-03T16:48
пожар на автоскладе в красноярске
сергей еремин
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595787342_0:185:1280:905_1920x0_80_0_0_d2cd72da2ff66c02ded6c02adec9dfd8.jpg
КРАСНОЯРСК, 3 фев — РИА Новости. При тушении пожара на складе автозапчастей в Красноярске погибли трое пожарных, сообщил мэр Сергей Еремин.Ранее сообщалось, что трое пожарных пропали: они отправились на поиски человека, который, по словам свидетелей, мог находиться на складе, и не вернулись. При тушении нашли погибшего, по данным Следственного комитета, это работник склада. Поиски пожарных продолжаются.О пожаре на улице Калинина стало известно в 10:39 по местному времени (06:39 мск). Площадь возгорания составила три с половиной тысячи квадратных метров, на складе обрушилась крыша. На месте работают почти 170 человек и более 50 единиц техники, в том числе три крана.Краевой главк СК возбудил уголовное дело.
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595787342_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cab13fb9596348be23b69ccacfbf2c86.jpg
В Красноярске горит склад автозапчастей
Склад автозапчастей горит на улице Калинина в Красноярске на площади 3,5 тыс квадратов, обрушилась кровля. Во время тушения пропали 3 пожарных.
2021-02-03T15:32
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, пожар на автоскладе в красноярске, сергей еремин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия