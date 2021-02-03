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После гибели рабочего при пожаре на складе в Красноярске возбудили дело
После гибели рабочего при пожаре на складе в Красноярске возбудили дело
Следователи по факту гибели рабочего в пожаре на складе автозапчастей в Красноярске возбудили уголовное дело о гибели двух и более лиц по неосторожности... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:12
2021-02-03T15:12
пожар на автоскладе в красноярске
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Следователи по факту гибели рабочего в пожаре на складе автозапчастей в Красноярске возбудили уголовное дело о гибели двух и более лиц по неосторожности сообщили журналистам в ГСУСК региона.Ранее сообщалось, что склад автозапчастей горит на улице Калинина в Красноярске на площади 800 квадратных метров. Позднее площадь пожара увеличилась до 3,5 тысячи метров, кровля обрушилась. По данным СК погиб рабочий склада, судьба трех пожарных остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту пожара.По данным МЧС, в настоящее время продолжаются работы по тушению, площадь пожара не изменилась.
красноярск
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Красноярске горит склад автозапчастей
Склад автозапчастей горит на улице Калинина в Красноярске на площади 3,5 тыс квадратов, обрушилась кровля. Во время тушения пропали 3 пожарных.
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видео, пожар на автоскладе в красноярске, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия
После гибели рабочего при пожаре на складе в Красноярске возбудили дело
КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Следователи по факту гибели рабочего в пожаре на складе автозапчастей в Красноярске возбудили уголовное дело о гибели двух и более лиц по неосторожности сообщили журналистам в ГСУСК региона.
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После гибели рабочего при пожаре на складе в Красноярске возбудили дело

15:12 03.02.2021
 
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюНа месте пожара на складе автозапчастей в Красноярске
На месте пожара на складе автозапчастей в Красноярске - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Следователи по факту гибели рабочего в пожаре на складе автозапчастей в Красноярске возбудили уголовное дело о гибели двух и более лиц по неосторожности сообщили журналистам в ГСУСК региона.
Ранее сообщалось, что склад автозапчастей горит на улице Калинина в Красноярске на площади 800 квадратных метров. Позднее площадь пожара увеличилась до 3,5 тысячи метров, кровля обрушилась. По данным СК погиб рабочий склада, судьба трех пожарных остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту пожара.

"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Устанавливаются владельцы здания, изымается вся необходимая документация", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в настоящее время продолжаются работы по тушению, площадь пожара не изменилась.
 
Пожар на автоскладе в КрасноярскеСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасноярскПроисшествия
 
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