https://ria.ru/20210203/pozhar-1595838634.html
На севере Москвы потушили пожар в офисном центре
На севере Москвы потушили пожар в офисном центре
Пожар в офисном центре на севере Москвы потушен на площади в 20 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:30
2021-02-03T13:30
2021-02-03T15:49
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пожар в офисном центре на севере Москвы потушен на площади в 20 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что сотрудников офисного центра эвакуируют на севере Москвы из-за возгорания в здании. Пожар возник по адресу Ленинградский проспект, дом 47, строение 4. В главке МЧС добавили, что при пожаре спасены пять человек. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров."В 13.19 пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210203/pozhar-1595816964.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия