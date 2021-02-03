https://ria.ru/20210203/pozhar-1595838634.html

На севере Москвы потушили пожар в офисном центре

На севере Москвы потушили пожар в офисном центре

Пожар в офисном центре на севере Москвы потушен на площади в 20 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T13:30

2021-02-03T13:30

2021-02-03T15:49

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пожар в офисном центре на севере Москвы потушен на площади в 20 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что сотрудников офисного центра эвакуируют на севере Москвы из-за возгорания в здании. Пожар возник по адресу Ленинградский проспект, дом 47, строение 4. В главке МЧС добавили, что при пожаре спасены пять человек. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров."В 13.19 пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/pozhar-1595816964.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия