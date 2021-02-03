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На севере Москвы потушили пожар в офисном центре
На севере Москвы потушили пожар в офисном центре
Пожар в офисном центре на севере Москвы потушен на площади в 20 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:30
2021-02-03T15:49
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москва
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пожар в офисном центре на севере Москвы потушен на площади в 20 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что сотрудников офисного центра эвакуируют на севере Москвы из-за возгорания в здании. Пожар возник по адресу Ленинградский проспект, дом 47, строение 4. В главке МЧС добавили, что при пожаре спасены пять человек. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров."В 13.19 пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

На севере Москвы потушили пожар в офисном центре

13:30 03.02.2021 (обновлено: 15:49 03.02.2021)
 
© АГН "Москва" / Мобильный репортерЛиквидация последствий пожара в административном здании на Ленинградском проспекте в Москве
Ликвидация последствий пожара в административном здании на Ленинградском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пожар в офисном центре на севере Москвы потушен на площади в 20 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что сотрудников офисного центра эвакуируют на севере Москвы из-за возгорания в здании. Пожар возник по адресу Ленинградский проспект, дом 47, строение 4. В главке МЧС добавили, что при пожаре спасены пять человек. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
"В 13.19 пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
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