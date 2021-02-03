https://ria.ru/20210203/pozhar-1595792370.html

Названа предварительная причина пожара в детском доме в Москве

Названа предварительная причина пожара в детском доме в Москве

Причиной пожара в детском доме на северо-востоке Москвы, по предварительным данным, стала неисправность в электрооборудовании, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T09:31

2021-02-03T09:31

2021-02-03T12:18

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Причиной пожара в детском доме на северо-востоке Москвы, по предварительным данным, стала неисправность в электрооборудовании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Рассматриваются и другие версии.Накануне вечером в детском доме возникло возгорание, его быстро ликвидировали. Еще до прибытия спасателей из здания эвакуировали 38 детей и 15 сотрудников.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места пожара в детском доме Кадры с места пожара в детском доме 2021-02-03T09:31 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия