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Названа предварительная причина пожара в детском доме в Москве
Названа предварительная причина пожара в детском доме в Москве
Причиной пожара в детском доме на северо-востоке Москвы, по предварительным данным, стала неисправность в электрооборудовании, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T09:31
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Причиной пожара в детском доме на северо-востоке Москвы, по предварительным данным, стала неисправность в электрооборудовании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Рассматриваются и другие версии.Накануне вечером в детском доме возникло возгорание, его быстро ликвидировали. Еще до прибытия спасателей из здания эвакуировали 38 детей и 15 сотрудников.
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РИА Новости
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96
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Кадры с места пожара в детском доме
Кадры с места пожара в детском доме
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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
Названа предварительная причина пожара в детском доме в Москве
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Причиной пожара в детском доме на северо-востоке Москвы, по предварительным данным, стала неисправность в электрооборудовании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
2021-02-03T09:31
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Названа предварительная причина пожара в детском доме в Москве

09:31 03.02.2021 (обновлено: 12:18 03.02.2021)
 
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Причиной пожара в детском доме на северо-востоке Москвы, по предварительным данным, стала неисправность в электрооборудовании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Рассматриваются и другие версии.
Накануне вечером в детском доме возникло возгорание, его быстро ликвидировали. Еще до прибытия спасателей из здания эвакуировали 38 детей и 15 сотрудников.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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