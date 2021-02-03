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Названа предварительная причина пожара в детском доме в Москве
Названа предварительная причина пожара в детском доме в Москве
Причиной пожара в детском доме на северо-востоке Москвы, по предварительным данным, стала неисправность в электрооборудовании, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T09:31
2021-02-03T09:31
2021-02-03T12:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Причиной пожара в детском доме на северо-востоке Москвы, по предварительным данным, стала неисправность в электрооборудовании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Рассматриваются и другие версии.Накануне вечером в детском доме возникло возгорание, его быстро ликвидировали. Еще до прибытия спасателей из здания эвакуировали 38 детей и 15 сотрудников.
москва
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Кадры с места пожара в детском доме
Кадры с места пожара в детском доме
2021-02-03T09:31
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РИА Новости
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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия