https://ria.ru/20210203/pozhar-1595786372.html

В Красноярске загорелся автомобильный склад

В Красноярске загорелся автомобильный склад

В Красноярске горит склад атозапчастей, обрушилась кровля, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T08:27

2021-02-03T08:27

2021-02-03T10:23

пожар на автоскладе в красноярске

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 3 фев — РИА Новости. В Красноярске горит склад атозапчастей, обрушилась кровля, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.О пожаре на улице Калинина стало известно в 10:39 по местному времени (6:39 мск). Первоначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, пожару присвоили второй ранг сложности.Позже на складе обрушилась кровля, а площадь пожара увеличилась до трех с половиной тысяч квадратных метров. Ранг сложности повысили до третьего.По предварительным данным, на складе может находиться человек.В тушении принимают участие 110 человек и 33 единицы техники. На место происшествия направлена передвижная экологическая лаборатория краевого Центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды.

https://ria.ru/20210201/pozhar-1595589183.html

красноярский край

красноярск

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В Красноярске горит склад автозапчастей Склад автозапчастей горит на улице Калинина в Красноярске на площади 3,5 тыс квадратов, обрушилась кровля. Во время тушения пропали 3 пожарных. 2021-02-03T08:27 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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пожар на автоскладе в красноярске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, красноярск, происшествия