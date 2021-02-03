https://ria.ru/20210203/pozhar-1595786372.html
В Красноярске загорелся автомобильный склад
В Красноярске загорелся автомобильный склад
В Красноярске горит склад атозапчастей, обрушилась кровля, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T08:27
2021-02-03T08:27
2021-02-03T10:23
пожар на автоскладе в красноярске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 3 фев — РИА Новости. В Красноярске горит склад атозапчастей, обрушилась кровля, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.О пожаре на улице Калинина стало известно в 10:39 по местному времени (6:39 мск). Первоначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, пожару присвоили второй ранг сложности.Позже на складе обрушилась кровля, а площадь пожара увеличилась до трех с половиной тысяч квадратных метров. Ранг сложности повысили до третьего.По предварительным данным, на складе может находиться человек.В тушении принимают участие 110 человек и 33 единицы техники. На место происшествия направлена передвижная экологическая лаборатория краевого Центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды.
https://ria.ru/20210201/pozhar-1595589183.html
красноярский край
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В Красноярске горит склад автозапчастей
Склад автозапчастей горит на улице Калинина в Красноярске на площади 3,5 тыс квадратов, обрушилась кровля. Во время тушения пропали 3 пожарных.
2021-02-03T08:27
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РИА Новости
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РИА Новости
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пожар на автоскладе в красноярске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, красноярск, происшествия