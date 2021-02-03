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Мишустин поздравил Марипова с назначением на должность премьера Киргизии
Мишустин поздравил Марипова с назначением на должность премьера Киргизии
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Улукбека Марипова с назначением на должность премьера Киргизии и отметил, что рассчитывает на углубление... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T18:42
2021-02-03T18:42
2021-02-03T18:42
улукбек марипов
россия
евразийский экономический союз
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Улукбека Марипова с назначением на должность премьера Киргизии и отметил, что рассчитывает на углубление интеграции и укрепление сотрудничества, поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.В среду президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении бывшего главы Счетной палаты Марипова премьером страны."Уважаемый Улукбек Асамидинович, от имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с назначением на пост премьер-министра Киргизской Республики... Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать укреплению двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества, дальнейшему углублению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в поздравлении.Мишустин также отметил, что Россию и Киргизию связывают дружественные, партнерские и союзнические отношения. Он пожелал Марипову доброго здоровья, благополучия и успехов на ответственной должности.
https://ria.ru/20210128/kirgiziya-1594895919.html
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улукбек марипов, россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин, киргизия