https://ria.ru/20210203/politseyskiy-1595853241.html

Костромской полицейский оштрафовал родственников для выполнения плана

Костромской полицейский оштрафовал родственников для выполнения плана

Бывший полицейский в Костромской области предстанет перед судом за то, что ради искусственного улучшения показателей своей работы оштрафовал родственников за... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T14:35

2021-02-03T14:35

2021-02-03T14:35

россия

костромская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Бывший полицейский в Костромской области предстанет перед судом за то, что ради искусственного улучшения показателей своей работы оштрафовал родственников за курение в неположенном месте, хотя они этого не делали, и затем сам же оплатил штрафы, сообщило СУСК РФ по региону.На основании фиктивных документов два его родственника были незаконно оштрафованы. "В действительности мужчины административные правонарушения не совершали. Административные наказания в виде штрафов обвиняемый оплатил из личных средств, чтобы скрыть следы преступления от родственников", - информирует следственное управление.Проделки полицейского выявили его коллеги из отдела собственной безопасности УМВД России по Костромской области, СУСК возбудил дело о превышении должностных полномочий, его уволили из органов.

https://ria.ru/20210127/klip-1594657313.html

россия

костромская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, костромская область, происшествия