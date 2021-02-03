https://ria.ru/20210203/pokhorony-1595894613.html

Мужчина "ожил" через 20 дней после похорон

Мужчина "ожил" через 20 дней после похорон

В Португалии 92-летний мужчина оказался живым после собственных похорон, пишет газета Euro Weekly News. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T17:19

2021-02-03T17:19

2021-02-03T18:50

португалия

в мире

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Португалии 92-летний мужчина оказался живым после собственных похорон, пишет газета Euro Weekly News.Мужчин попал в больницу в городе Оливейра-ди-Аземейш из-за респираторного заболевания и провел там два месяца. Во время лечения он заразился коронавирусом.Сотрудники больницы 10 января сообщили его семье о том, что их родственник скончался. Его похоронили через два дня. Семья не смогла присутствовать на погребении из-за мер, связанных с предотвращением распространения COVID-19. Однако спустя 20 дней они получили известие, что их родственник жив. Как выяснилось, медики перепутали его с другим умершим.Родные мужчины надеются, что в будущем в больнице не допустят подобных ошибок.

https://ria.ru/20210119/semya-1593612854.html

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