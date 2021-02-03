https://ria.ru/20210203/pogoda-1595784476.html

Москвичей предупредили о метели в среду

Москвичей предупредили о метели в среду

Облачная погода, снег метель ожидают москвичей в среду, температура воздуха в столице будет до -6 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T07:53

2021-02-03T07:53

2021-02-03T07:53

погода

москва

общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Облачная погода, снег метель ожидают москвичей в среду, температура воздуха в столице будет до -6 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик добавила, что ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, что все ещё ниже нормы.До 11% месячной нормы осадков выпадет в Москве в среду, сообщила Елена Волосюк.Она отметила, что норма февраля по осадкам составляет 36 миллиметров, то есть выпадет до 11% нормы.

https://ria.ru/20210202/pogoda-1595687565.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество