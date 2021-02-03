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Москвичей предупредили о метели в среду
Москвичей предупредили о метели в среду
Облачная погода, снег метель ожидают москвичей в среду, температура воздуха в столице будет до -6 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T07:53
2021-02-03T07:53
2021-02-03T07:53
погода
москва
общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Облачная погода, снег метель ожидают москвичей в среду, температура воздуха в столице будет до -6 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик добавила, что ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, что все ещё ниже нормы.До 11% месячной нормы осадков выпадет в Москве в среду, сообщила Елена Волосюк.Она отметила, что норма февраля по осадкам составляет 36 миллиметров, то есть выпадет до 11% нормы.
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погода, москва, общество
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
Облачная погода, снег метель ожидают москвичей в среду, температура воздуха в столице будет до -6 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"
Елена Волосюк.
"В Москве нас ожидает ухудшение погодных условий, пойдёт снег, к вечеру он усилится, временами не исключены слабые метели. Температура в столице -4…-6 градусов, в Подмосковье -2…-7", - сказала Волосюк.
Синоптик добавила, что ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, что все ещё ниже нормы.
До 11% месячной нормы осадков выпадет в Москве в среду, сообщила Елена Волосюк.
"Выпадет 3-4 миллиметра осадков, не так много", - сказала Волосюк.
Она отметила, что норма февраля по осадкам составляет 36 миллиметров, то есть выпадет до 11% нормы.