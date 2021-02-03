https://ria.ru/20210203/pogoda-1595782684.html

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы до вечера четверга, следует из данных прогностической карты на сайте РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T07:20

2021-02-03T07:20

2021-02-03T07:20

россия

погода

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы до вечера четверга, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 21.00 4 февраля.

https://ria.ru/20210202/pogoda-1595687565.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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россия, погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество