https://ria.ru/20210203/pogoda-1595782684.html
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы до вечера четверга, следует из данных прогностической карты на сайте РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T07:20
2021-02-03T07:20
2021-02-03T07:20
россия
погода
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы до вечера четверга, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 21.00 4 февраля.
https://ria.ru/20210202/pogoda-1595687565.html
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россия, погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество