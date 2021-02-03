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В Екатеринбурге подъезд жилого дома покрылся льдом
В Екатеринбурге подъезд жилого дома покрылся льдом
Специалисты устраняют коммунальную аварию, из-за которой подъезд 14-этажного жилого дома в Екатеринбурге покрылся льдом, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T17:48
2021-02-03T17:58
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Специалисты устраняют коммунальную аварию, из-за которой подъезд 14-этажного жилого дома в Екатеринбурге покрылся льдом, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.Ранее в соцсети "ВКонтакте" жители микрорайона Уралмаш написали, что из-за коммунальной аварии у них в доме обледенела часть единственного подъезда, при этом, по их словам, управляющая компания уже более двух недель не ремонтирует лопнувшие трубы. На видеозаписи видно, как ступени в подъезде покрыты ледяной коркой, а с перил свисают сосульки.Как пояснили в пресс-службе мэрии, 15 января в этом доме было отключено отопление и горячее водоснабжение из-за устранения повреждения на наружных теплосетях. После того, как горячую воду снова включили, в управляющую компанию начали поступать жалобы жителей о повреждении батарей в подъезде и затоплении лестничной клетки.Там отметили, что на место ЧП в среду выезжал специалист управления ЖКХ городской администрации, на момент его осмотра работники УК заменяли поврежденные участки трубопроводов теплоснабжения по стояку лестничной клетки. Как уточнили в пресс-службе, в коридорах система теплоснабжения находится в рабочем состоянии, на лестничной клетке местами имеются лужи и обледенение перил и ступеней. Проведение влажной уборки будет выполнено после восстановления герметичности системы теплоснабжения.
https://ria.ru/20210126/led-1594580921.html
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екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге подъезд жилого дома покрылся льдом

17:48 03.02.2021 (обновлено: 17:58 03.02.2021)
 
© Фото : Инцидент ЕкатеринбургОбледенелый подъезд в Екатеринбурге
Обледенелый подъезд в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Фото : Инцидент Екатеринбург
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Специалисты устраняют коммунальную аварию, из-за которой подъезд 14-этажного жилого дома в Екатеринбурге покрылся льдом, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" жители микрорайона Уралмаш написали, что из-за коммунальной аварии у них в доме обледенела часть единственного подъезда, при этом, по их словам, управляющая компания уже более двух недель не ремонтирует лопнувшие трубы. На видеозаписи видно, как ступени в подъезде покрыты ледяной коркой, а с перил свисают сосульки.
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Как пояснили в пресс-службе мэрии, 15 января в этом доме было отключено отопление и горячее водоснабжение из-за устранения повреждения на наружных теплосетях. После того, как горячую воду снова включили, в управляющую компанию начали поступать жалобы жителей о повреждении батарей в подъезде и затоплении лестничной клетки.
"Специалистами управляющей компании выполняются работы по восстановлению герметичности, замене поврежденных участков трубопроводов теплоснабжения и отопительных приборов в местах общего пользования", - сказали в мэрии.
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Там отметили, что на место ЧП в среду выезжал специалист управления ЖКХ городской администрации, на момент его осмотра работники УК заменяли поврежденные участки трубопроводов теплоснабжения по стояку лестничной клетки. Как уточнили в пресс-службе, в коридорах система теплоснабжения находится в рабочем состоянии, на лестничной клетке местами имеются лужи и обледенение перил и ступеней. Проведение влажной уборки будет выполнено после восстановления герметичности системы теплоснабжения.
 
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