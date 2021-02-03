https://ria.ru/20210203/podezd-1595900435.html

В Екатеринбурге подъезд жилого дома покрылся льдом

В Екатеринбурге подъезд жилого дома покрылся льдом

Специалисты устраняют коммунальную аварию, из-за которой подъезд 14-этажного жилого дома в Екатеринбурге покрылся льдом, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T17:48

2021-02-03T17:48

2021-02-03T17:58

екатеринбург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595902175_48:0:777:410_1920x0_80_0_0_e6c30e26dfb373b972a32daf3cd2512e.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Специалисты устраняют коммунальную аварию, из-за которой подъезд 14-этажного жилого дома в Екатеринбурге покрылся льдом, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.Ранее в соцсети "ВКонтакте" жители микрорайона Уралмаш написали, что из-за коммунальной аварии у них в доме обледенела часть единственного подъезда, при этом, по их словам, управляющая компания уже более двух недель не ремонтирует лопнувшие трубы. На видеозаписи видно, как ступени в подъезде покрыты ледяной коркой, а с перил свисают сосульки.Как пояснили в пресс-службе мэрии, 15 января в этом доме было отключено отопление и горячее водоснабжение из-за устранения повреждения на наружных теплосетях. После того, как горячую воду снова включили, в управляющую компанию начали поступать жалобы жителей о повреждении батарей в подъезде и затоплении лестничной клетки.Там отметили, что на место ЧП в среду выезжал специалист управления ЖКХ городской администрации, на момент его осмотра работники УК заменяли поврежденные участки трубопроводов теплоснабжения по стояку лестничной клетки. Как уточнили в пресс-службе, в коридорах система теплоснабжения находится в рабочем состоянии, на лестничной клетке местами имеются лужи и обледенение перил и ступеней. Проведение влажной уборки будет выполнено после восстановления герметичности системы теплоснабжения.

https://ria.ru/20210126/led-1594580921.html

https://ria.ru/20210203/krysha-1595837329.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, происшествия