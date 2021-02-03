https://ria.ru/20210203/podemnik-1595893505.html

Бирюков: более 260 подъемников установят в подъездах в 2021 году

Бирюков: более 260 подъемников установят в подъездах в 2021 году

Более 260 подъемных платформ для инвалидов-колясочников установят в 2021 году в московских подъездах, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Петр Бирюков. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T17:14

2021-02-03T17:14

2021-02-03T17:14

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более 260 подъемных платформ для инвалидов-колясочников установят в 2021 году в московских подъездах, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время в 11 округах столицы стартовали работы по монтажу 89 платформ, в том числе 56 наклонных и 33 вертикальных. После завершения подготовительных мероприятий начнется установка подъемников для маломобильных граждан еще в 87 подъездах. По остальным объектам ведется проектирование.Бирюков напомнил, что сейчас новостройки сразу оборудуют подъемными платформами, но в домах старой постройки такие устройства не предусмотрены и устанавливаются по заявкам."Если позволяют технические условия, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, более удобным в использовании. Это своего рода мини-лифт, который позволяет преодолевать расстояние до четырех метров. В 2020 году такие подъемные устройства оборудовали в 47 подъездах", - отметил заместитель мэра.По его словам, при отсутствии возможности для установки вертикальной платформы оборудуется подъемник наклонного типа: компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу. В прошлом году поставили 73 таких платформы.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что с 2011 по 2020 год в столице в подъездах было установлено более 1,4 тысячи подъемных платформ для инвалидов-колясочников. При их установке проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды – оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, которые можно открыть дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля.

https://realty.ria.ru/20210202/dvory-1595662402.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва