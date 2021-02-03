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Руденя: задача на этот год — дальнейшее внедрение новой модели перевозок
Руденя: задача на этот год — дальнейшее внедрение новой модели перевозок
Запущенный год назад в Верхневолжье проект новых транспортных перевозок состоялся, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T20:05
2021-02-03T20:05
2021-02-03T20:05
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 3 фев — РИА Новости. Запущенный год назад в Верхневолжье проект новых транспортных перевозок состоялся, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.Пресс-служба областного правительства напоминает, что Тверская область одним из первых регионов, которая приступила к комплексной модернизации пассажирских перевозок.На данный момент на территории Тверской агломерации в рамках новой модели пассажирских перевозок действуют 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 автобусов. Это новые низкопольные автобусы экологического стандарта "Евро-5", оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле.По словам Рудени, главной задачей на этот год станет внедрение новой модели пассажирских перевозок в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. Предполагается, что на этих территориях будут курсировать порядка 118 автобусов, а общий пассажиропоток составит более десяти миллионов человек.Отвечая на интересующие сотрудников вопросы, которые, в частности касались дальнейшего развития новой модели пассажирских перевозок на территории Верхневолжья, губернатор отметил: Мы работаем для того, чтобы людям было удобно и безопасно передвигаться по территории. Новый транспорт преображает и город, и саму атмосферу в агломерации. Мы ставим сейчас задачу – максимально быстро и комплексно развить транспортную модель по всей области".
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игорь руденя, тверская область
ТВЕРЬ, 3 фев — РИА Новости.
Запущенный год назад в Верхневолжье проект новых транспортных перевозок состоялся, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя
.
"Сегодня можно сказать, что проект состоялся, он успешен, получил признание на всероссийском уровне и мы стали регионом, у которого другие перенимают опыт для развития своих транспортных моделей. Нам было важно сформировать коллектив из жителей Тверской области. Это один из показателей развития региональной экономики – возможность работать в хорошем коллективе в достойных условиях", – отметил глава региона на встрече с с руководством и сотрудниками "Верхневолжского АТП".
Пресс-служба областного правительства напоминает, что Тверская область
одним из первых регионов, которая приступила к комплексной модернизации пассажирских перевозок.
На данный момент на территории Тверской агломерации в рамках новой модели пассажирских перевозок действуют 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 автобусов. Это новые низкопольные автобусы экологического стандарта "Евро-5", оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле.
По словам Рудени, главной задачей на этот год станет внедрение новой модели пассажирских перевозок в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. Предполагается, что на этих территориях будут курсировать порядка 118 автобусов, а общий пассажиропоток составит более десяти миллионов человек.
Отвечая на интересующие сотрудников вопросы, которые, в частности касались дальнейшего развития новой модели пассажирских перевозок на территории Верхневолжья, губернатор отметил: Мы работаем для того, чтобы людям было удобно и безопасно передвигаться по территории. Новый транспорт преображает и город, и саму атмосферу в агломерации. Мы ставим сейчас задачу – максимально быстро и комплексно развить транспортную модель по всей области".