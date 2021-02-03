https://ria.ru/20210203/perevozki-1595921941.html

Руденя: задача на этот год — дальнейшее внедрение новой модели перевозок

Руденя: задача на этот год — дальнейшее внедрение новой модели перевозок

Запущенный год назад в Верхневолжье проект новых транспортных перевозок состоялся, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T20:05

2021-02-03T20:05

2021-02-03T20:05

тверская область

игорь руденя

тверская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583924068_0:155:2000:1280_1920x0_80_0_0_ca67653418ed91becaf08cb91fd712ea.jpg

ТВЕРЬ, 3 фев — РИА Новости. Запущенный год назад в Верхневолжье проект новых транспортных перевозок состоялся, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.Пресс-служба областного правительства напоминает, что Тверская область одним из первых регионов, которая приступила к комплексной модернизации пассажирских перевозок.На данный момент на территории Тверской агломерации в рамках новой модели пассажирских перевозок действуют 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 автобусов. Это новые низкопольные автобусы экологического стандарта "Евро-5", оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле.По словам Рудени, главной задачей на этот год станет внедрение новой модели пассажирских перевозок в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. Предполагается, что на этих территориях будут курсировать порядка 118 автобусов, а общий пассажиропоток составит более десяти миллионов человек.Отвечая на интересующие сотрудников вопросы, которые, в частности касались дальнейшего развития новой модели пассажирских перевозок на территории Верхневолжья, губернатор отметил: Мы работаем для того, чтобы людям было удобно и безопасно передвигаться по территории. Новый транспорт преображает и город, и саму атмосферу в агломерации. Мы ставим сейчас задачу – максимально быстро и комплексно развить транспортную модель по всей области".

https://ria.ru/20210114/most-1593097390.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, тверская область