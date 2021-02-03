Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210203/perevozki-1595921941.html
Руденя: задача на этот год — дальнейшее внедрение новой модели перевозок
Руденя: задача на этот год — дальнейшее внедрение новой модели перевозок
Запущенный год назад в Верхневолжье проект новых транспортных перевозок состоялся, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T20:05
2021-02-03T20:05
тверская область
игорь руденя
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583924068_0:155:2000:1280_1920x0_80_0_0_ca67653418ed91becaf08cb91fd712ea.jpg
ТВЕРЬ, 3 фев — РИА Новости. Запущенный год назад в Верхневолжье проект новых транспортных перевозок состоялся, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.Пресс-служба областного правительства напоминает, что Тверская область одним из первых регионов, которая приступила к комплексной модернизации пассажирских перевозок.На данный момент на территории Тверской агломерации в рамках новой модели пассажирских перевозок действуют 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 автобусов. Это новые низкопольные автобусы экологического стандарта "Евро-5", оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле.По словам Рудени, главной задачей на этот год станет внедрение новой модели пассажирских перевозок в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. Предполагается, что на этих территориях будут курсировать порядка 118 автобусов, а общий пассажиропоток составит более десяти миллионов человек.Отвечая на интересующие сотрудников вопросы, которые, в частности касались дальнейшего развития новой модели пассажирских перевозок на территории Верхневолжья, губернатор отметил: Мы работаем для того, чтобы людям было удобно и безопасно передвигаться по территории. Новый транспорт преображает и город, и саму атмосферу в агломерации. Мы ставим сейчас задачу – максимально быстро и комплексно развить транспортную модель по всей области".
https://ria.ru/20210114/most-1593097390.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583924068_176:0:1883:1280_1920x0_80_0_0_2d9542951d5a67b5b364460635ad41ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь руденя, тверская область

Руденя: задача на этот год — дальнейшее внедрение новой модели перевозок

20:05 03.02.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: небольшим муниципалитетам Верхневолжья помогут с газификацией
Руденя: небольшим муниципалитетам Верхневолжья помогут с газификацией - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 3 фев — РИА Новости. Запущенный год назад в Верхневолжье проект новых транспортных перевозок состоялся, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Сегодня можно сказать, что проект состоялся, он успешен, получил признание на всероссийском уровне и мы стали регионом, у которого другие перенимают опыт для развития своих транспортных моделей. Нам было важно сформировать коллектив из жителей Тверской области. Это один из показателей развития региональной экономики – возможность работать в хорошем коллективе в достойных условиях", – отметил глава региона на встрече с с руководством и сотрудниками "Верхневолжского АТП".
Пресс-служба областного правительства напоминает, что Тверская область одним из первых регионов, которая приступила к комплексной модернизации пассажирских перевозок.
На данный момент на территории Тверской агломерации в рамках новой модели пассажирских перевозок действуют 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 автобусов. Это новые низкопольные автобусы экологического стандарта "Евро-5", оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле.
По словам Рудени, главной задачей на этот год станет внедрение новой модели пассажирских перевозок в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. Предполагается, что на этих территориях будут курсировать порядка 118 автобусов, а общий пассажиропоток составит более десяти миллионов человек.
Отвечая на интересующие сотрудников вопросы, которые, в частности касались дальнейшего развития новой модели пассажирских перевозок на территории Верхневолжья, губернатор отметил: Мы работаем для того, чтобы людям было удобно и безопасно передвигаться по территории. Новый транспорт преображает и город, и саму атмосферу в агломерации. Мы ставим сейчас задачу – максимально быстро и комплексно развить транспортную модель по всей области".
На набережной реки Волги - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 20:13Тверская область
Руденя: строительство Западного моста в Твери начнут в этом году
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3
05:40В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода
05:00Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
04:49Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
04:32Россиянам разрешили есть на ночь
04:16Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
04:16МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3
04:09Роскосмос предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
04:00СМИ: Съемки сиквела "Фантастических тварей" приостановили из-за COVID-19
03:59В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей
03:28В Госдуме призвали активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации
03:20Welt заявил об удивлении Запада из-за российской вакцины
03:15Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
03:08Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
03:07Танк "Армата" получил разрешение на экспорт
02:56Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках
02:50Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае
02:30Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти
02:29Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
02:23Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Лента новостейМолния