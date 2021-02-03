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В Москве водитель сбил двух детей на пешеходном переходе
В Москве водитель сбил двух детей на пешеходном переходе
Автомобиль наехал на двух детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу в Южном Бутово, они в больнице, говорится в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:46
2021-02-03T16:46
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Автомобиль наехал на двух детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу в Южном Бутово, они в больнице, говорится в Telegram-канале столичного дептранса.В дептрансе напомнили, что тормозной путь автомобиля со скоростью 60 километров в час на сухом асфальте составляет порядка 16 метров, зимой — больше.
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происшествия

В Москве водитель сбил двух детей на пешеходном переходе

16:46 03.02.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Автомобиль наехал на двух детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу в Южном Бутово, они в больнице, говорится в Telegram-канале столичного дептранса.
"В Южном Бутово, на Изюмской улице, в районе дома 52 автомобиль наехал на двух детей около 10 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Сейчас оба ребенка находятся в больнице. По предварительной информации, виноват водитель автомобиля, который не снизил скорость перед пешеходным переходом и не пропустил пешеходов на переходе. Детали уточняются", - говорится в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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В дептрансе напомнили, что тормозной путь автомобиля со скоростью 60 километров в час на сухом асфальте составляет порядка 16 метров, зимой — больше.
"При столкновении автомобиля с пешеходом на скорости 60 километров в час у пешеходов нет шанса выжить. Помните об этом, нажимая на педаль газа", - подчеркивается в сообщении.
 
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