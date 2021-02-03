https://ria.ru/20210203/perekhod-1595887944.html

В Москве водитель сбил двух детей на пешеходном переходе

В Москве водитель сбил двух детей на пешеходном переходе

Автомобиль наехал на двух детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу в Южном Бутово, они в больнице, говорится в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T16:46

2021-02-03T16:46

2021-02-03T16:46

происшествия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Автомобиль наехал на двух детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу в Южном Бутово, они в больнице, говорится в Telegram-канале столичного дептранса.В дептрансе напомнили, что тормозной путь автомобиля со скоростью 60 километров в час на сухом асфальте составляет порядка 16 метров, зимой — больше.

https://ria.ru/20210202/krym-1595754769.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия