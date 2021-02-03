https://ria.ru/20210203/peregovory-1595880528.html

В Германии рассказали о переговорах с Россией по "Спутнику V"

В Германии рассказали о переговорах с Россией по "Спутнику V"

Глава немецкого Минздрава Йенс Шпан заявил, что Германия выступает посредником в вопросе о производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T16:19

2021-02-03T16:19

2021-02-03T19:29

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

йенс шпан

коронавирусы

здоровье - общество

ангела меркель

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БЕРЛИН, 3 фев — РИА Новости. Глава немецкого Минздрава Йенс Шпан заявил, что Германия выступает посредником в вопросе о производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе до одобрения ее применения."Прошли переговоры (о российской вакцине. — Прим. ред.), госпожа канцлер говорила с президентом России, я — с моим российским коллегой. Также на других уровнях министерства были переговоры. Пауль-Эрлих-институт, как регулятор, также говорил с российскими коллегами, впрочем, находясь с ними в контакте еще до пандемии. Конечно, мы обсуждаем все эти вопросы. Была просьба посмотреть, есть ли в Германии или Европе мощности для производства", — сказал Шпан, добавив, что переговоры с Россией по данной тематике "конструктивны".По его словам, немецкая сторона может оказать поддержку при производстве вакцины и выступает посредником, поскольку пандемию можно победить только общими усилиями.Говоря о российской вакцине, Шпан отметил, что в случае "Спутника V" речь идет о "векторной нереплицирующейся вакцине" и используются "два разных вектора для первой и второй прививки"."Поэтому, вероятно, эффективность (российской вакцины. — Прим. ред.) гораздо выше, поскольку иммунная система при второй прививке еще не приспособилась... Это также усложняет производство", — сказал министр.При этом Шпан переадресовал вопрос о возможных сроках одобрения "Спутник V" в Европейское агентство лекарственных средств. Он добавил, что, как правило, скорость процедуры "зависит от того, когда и какие данные официально переданы".Издание Welt со ссылкой на подтверждение, полученное от госканцелярии премьер-министра земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, сообщило, что российский разработчик "Спутника V" направил компании IDT Biologika запрос на производство препарата в Германии. В самой компании эту информацию комментировать отказались.Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие ее безопасность и высокую эффективность, которая составила 91,6 процента. Как отмечается в статье, препарат предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией."Спутник V" разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.В январе российское Министерство здравоохранение разрешило проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Как заявлял ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев, "Cпутник V" — это не один препарат, а полноценная платформа вакцин. Его новая версия будет в основном ориентирована на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги.По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано свыше 103 миллионов случаев COVID-19. Более 2,2 миллиона человек стали жертвами пандемии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-02-03T16:19 true PT3M03S

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