https://ria.ru/20210203/otpechatok-1595889302.html

В Тамбове раскрыли преступление по отпечатку пальца 30-летней давности

В Тамбове раскрыли преступление по отпечатку пальца 30-летней давности

Следователи в Тамбове раскрыли преступление почти 30-летней давности, дело обвиняемого в изнасиловании и разбое уже передано в суд, сообщает в среду... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T16:52

2021-02-03T16:52

2021-02-03T17:07

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тамбов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155139/01/1551390171_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_01a08086815514fcda971b52a0390124.jpg

ВОРОНЕЖ, 3 фев - РИА Новости. Следователи в Тамбове раскрыли преступление почти 30-летней давности, дело обвиняемого в изнасиловании и разбое уже передано в суд, сообщает в среду пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону."В тот же день с внешней и внутренней стороны окна были взяты отпечатки пальцев, но только один из этих отпечатков оказался пригоден для установления личности. Именно эта улика сыграла решающую роль в раскрытии обоих преступлений", - говорится в документе.При очередной проверке данных спустя почти три десятилетия автоматизированная система дактилоскопических учетов выдала совпадение: обнаруженный отпечаток принадлежит ранее судимому местному жителю, которому в настоящее время исполнилось 55 лет.В настоящее время ему уже предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в суд.

https://radiosputnik.ria.ru/20200129/1564032257.html

https://ria.ru/20210115/rassledovanie-1593150019.html

россия

тамбов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), тамбов, происшествия