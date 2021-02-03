В Тамбове раскрыли преступление по отпечатку пальца 30-летней давности
16:52 03.02.2021 (обновлено: 17:07 03.02.2021)
© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкСотрудник проводит дактилоскопическую экспертизу в экспертно-криминалистическом центре
"Установлено, что 18 апреля 1991 года в квартиру на первом этаже через форточку проник молодой человек. Он подошел к спавшей женщине и, угрожая ножом, изнасиловал", - говорится в сообщении. Затем, по данным следствия, злоумышленник отобрал у пострадавшей серьги и деньги, после чего скрылся.
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"В тот же день с внешней и внутренней стороны окна были взяты отпечатки пальцев, но только один из этих отпечатков оказался пригоден для установления личности. Именно эта улика сыграла решающую роль в раскрытии обоих преступлений", - говорится в документе.
При очередной проверке данных спустя почти три десятилетия автоматизированная система дактилоскопических учетов выдала совпадение: обнаруженный отпечаток принадлежит ранее судимому местному жителю, которому в настоящее время исполнилось 55 лет.
В настоящее время ему уже предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в суд.
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