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В Тамбове раскрыли преступление по отпечатку пальца 30-летней давности
В Тамбове раскрыли преступление по отпечатку пальца 30-летней давности
Следователи в Тамбове раскрыли преступление почти 30-летней давности, дело обвиняемого в изнасиловании и разбое уже передано в суд, сообщает в среду... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:52
2021-02-03T17:07
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тамбов
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 3 фев - РИА Новости. Следователи в Тамбове раскрыли преступление почти 30-летней давности, дело обвиняемого в изнасиловании и разбое уже передано в суд, сообщает в среду пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону."В тот же день с внешней и внутренней стороны окна были взяты отпечатки пальцев, но только один из этих отпечатков оказался пригоден для установления личности. Именно эта улика сыграла решающую роль в раскрытии обоих преступлений", - говорится в документе.При очередной проверке данных спустя почти три десятилетия автоматизированная система дактилоскопических учетов выдала совпадение: обнаруженный отпечаток принадлежит ранее судимому местному жителю, которому в настоящее время исполнилось 55 лет.В настоящее время ему уже предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в суд.
https://radiosputnik.ria.ru/20200129/1564032257.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тамбов, происшествия

В Тамбове раскрыли преступление по отпечатку пальца 30-летней давности

16:52 03.02.2021 (обновлено: 17:07 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкСотрудник проводит дактилоскопическую экспертизу в экспертно-криминалистическом центре
Сотрудник проводит дактилоскопическую экспертизу в экспертно-криминалистическом центре - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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ВОРОНЕЖ, 3 фев - РИА Новости. Следователи в Тамбове раскрыли преступление почти 30-летней давности, дело обвиняемого в изнасиловании и разбое уже передано в суд, сообщает в среду пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

"Установлено, что 18 апреля 1991 года в квартиру на первом этаже через форточку проник молодой человек. Он подошел к спавшей женщине и, угрожая ножом, изнасиловал", - говорится в сообщении. Затем, по данным следствия, злоумышленник отобрал у пострадавшей серьги и деньги, после чего скрылся.

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"В тот же день с внешней и внутренней стороны окна были взяты отпечатки пальцев, но только один из этих отпечатков оказался пригоден для установления личности. Именно эта улика сыграла решающую роль в раскрытии обоих преступлений", - говорится в документе.
При очередной проверке данных спустя почти три десятилетия автоматизированная система дактилоскопических учетов выдала совпадение: обнаруженный отпечаток принадлежит ранее судимому местному жителю, которому в настоящее время исполнилось 55 лет.
В настоящее время ему уже предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в суд.
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