https://ria.ru/20210203/odobrenie-1595932143.html

Глава РФПИ назвал возможный срок одобрения "Спутника V" в Европе

Глава РФПИ назвал возможный срок одобрения "Спутника V" в Европе

Евросоюз может разрешить применение вакцины"Спутник V" в ближайшее время, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T21:56

2021-02-03T21:56

2021-02-03T22:26

распространение коронавируса

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

евросоюз

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Евросоюз может разрешить применение вакцины"Спутник V" в ближайшее время, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия 1". Он отметил, что соответствующие документы уже отправили в Европейскую медицинскую ассоциацию. Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель рассказала, что предложила российскому президенту Владимиру Путина поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины в Европейском медицинском агентстве. Это разрешение требуется, чтобы применение и производство препарата допустили в ЕС.Накануне научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований вакцина продемонстрировала высокие показатели иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6 процента. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210202/antitela-1595720753.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, евросоюз