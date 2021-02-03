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Глава РФПИ назвал возможный срок одобрения "Спутника V" в Европе
Глава РФПИ назвал возможный срок одобрения "Спутника V" в Европе
Евросоюз может разрешить применение вакцины"Спутник V" в ближайшее время, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T21:56
2021-02-03T22:26
распространение коронавируса
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
евросоюз
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Евросоюз может разрешить применение вакцины"Спутник V" в ближайшее время, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия 1". Он отметил, что соответствующие документы уже отправили в Европейскую медицинскую ассоциацию. Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель рассказала, что предложила российскому президенту Владимиру Путина поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины в Европейском медицинском агентстве. Это разрешение требуется, чтобы применение и производство препарата допустили в ЕС.Накануне научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований вакцина продемонстрировала высокие показатели иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6 процента. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, евросоюз

Глава РФПИ назвал возможный срок одобрения "Спутника V" в Европе

21:56 03.02.2021 (обновлено: 22:26 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАмпулы российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак"
Ампулы российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Евросоюз может разрешить применение вакцины"Спутник V" в ближайшее время, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что соответствующие документы уже отправили в Европейскую медицинскую ассоциацию.

"Процесс рассмотрения может занять февраль, может быть, начало марта", — сказал он.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель рассказала, что предложила российскому президенту Владимиру Путина поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины в Европейском медицинском агентстве. Это разрешение требуется, чтобы применение и производство препарата допустили в ЕС.
Накануне научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований вакцина продемонстрировала высокие показатели иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6 процента. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоЕвросоюз
 
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