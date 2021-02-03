Лавров заявил, что Россия не будет хамить в ответ на обвинения Запада
15:36 03.02.2021 (обновлено: 16:55 03.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия не намерена скатываться в хамство в ответ на откровенно высокомерные и неподобающие комментарии западных политиков по России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Я понимаю тех, кто считает, что Россия могла бы более агрессивно реагировать на откровенно высокомерную, неподобающую риторику, которая звучит из уст западных деятелей. Но мы все-таки в нашей дипломатической, политической культуре не привыкли скатываться на хамскую риторику", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о двойных стандартах западных стран при подходе к ситуации с незаконными демонстрациями там и в России.
"Мы все-таки вежливые люди и привыкли добиваться своих целей, добиваться справедливости вежливо и культурно. Как говорится, не в силе Бог, а в правде, - устами одного известного персонажа российского кинематографа. Ну и у нас также есть хорошая пословица, которую нужно помнить - мягко стелим, но жестко спать", - добавил российский министр.