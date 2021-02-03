https://ria.ru/20210203/obvineniya-1595870357.html

Лавров заявил, что Россия не будет хамить в ответ на обвинения Запада

Лавров заявил, что Россия не будет хамить в ответ на обвинения Запада

Россия не намерена скатываться в хамство в ответ на откровенно высокомерные и неподобающие комментарии западных политиков по России, заявил министр иностранных... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:36

2021-02-03T15:36

2021-02-03T16:55

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия не намерена скатываться в хамство в ответ на откровенно высокомерные и неподобающие комментарии западных политиков по России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Я понимаю тех, кто считает, что Россия могла бы более агрессивно реагировать на откровенно высокомерную, неподобающую риторику, которая звучит из уст западных деятелей. Но мы все-таки в нашей дипломатической, политической культуре не привыкли скатываться на хамскую риторику", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о двойных стандартах западных стран при подходе к ситуации с незаконными демонстрациями там и в России.

https://ria.ru/20210203/nakazanie-1595846752.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)