https://ria.ru/20210203/obvineniya-1595830421.html

В СЖР отреагировали на обвинения в поддержке Россией украинских каналов

В СЖР отреагировали на обвинения в поддержке Россией украинских каналов

Обвинения России в финансировании ряда украинских телеканалов являются "результатом исключительно внутриукраинского спора политических субъектов", заявил в... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T12:57

2021-02-03T12:57

2021-02-03T12:57

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Обвинения России в финансировании ряда украинских телеканалов являются "результатом исключительно внутриукраинского спора политических субъектов", заявил в разговоре с РИА Новости секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".Пресс-секретарь Зеленского заявила, что финансирование этих телеканалов из России подтверждено."Подобные обвинения зачастую являются результатом исключительно внутриукраинского спора хозяйствующих или (почти всегда – и) политических субъектов. Твёрдая позиция Союза журналистов Украины, России, Международной Федерации журналистов в этом плане остаётся неизменной – журналисты не являются пешками в политических играх, власти не могут отсечь общества наших стран от объективной информации", - прокомментировал новость Шафир.

https://ria.ru/20210203/zelenskiy-1595809240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире