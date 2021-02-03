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Омбудсмен рассказала об обращениях после задержаний в Москве во вторник

Омбудсмен рассказала об обращениях после задержаний в Москве во вторник

Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что на утро среды поступило более 16 обращений в её адрес в связи с задержанными на несогласованных... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:23

2021-02-03T15:23

2021-02-03T15:23

татьяна потяева

большой театр

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что на утро среды поступило более 16 обращений в её адрес в связи с задержанными на несогласованных акциях во вторник.Омбудсмен подчеркнула, что все должны действовать на таких акциях в рамках закона: и полиция, и участники этих акций. "Конечно, когда людей много и когда это уже не первый день, имеют место и нарушения, но при условии, что к нам будут обращаться, мы будем отрабатывать эти обращения", - добавила она.Несогласованные акции прошли накануне во время и после заседания Мосгорсуда по делу Алексея Навального. Вечером во вторник в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов. На акциях проходили задержания.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Первые задержания на Страстном бульваре во время несогласованной акции Первые задержания начались на Страстном бульваре у входа на станцию метро Чеховская. Корреспондент РИА Новости сообщает как минимум о семи задержанных 2021-02-03T15:23 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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