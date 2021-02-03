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Омбудсмен рассказала об обращениях после задержаний в Москве во вторник
Омбудсмен рассказала об обращениях после задержаний в Москве во вторник
Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что на утро среды поступило более 16 обращений в её адрес в связи с задержанными на несогласованных... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:23
2021-02-03T15:23
татьяна потяева
большой театр
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что на утро среды поступило более 16 обращений в её адрес в связи с задержанными на несогласованных акциях во вторник.Омбудсмен подчеркнула, что все должны действовать на таких акциях в рамках закона: и полиция, и участники этих акций. "Конечно, когда людей много и когда это уже не первый день, имеют место и нарушения, но при условии, что к нам будут обращаться, мы будем отрабатывать эти обращения", - добавила она.Несогласованные акции прошли накануне во время и после заседания Мосгорсуда по делу Алексея Навального. Вечером во вторник в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов. На акциях проходили задержания.
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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видео, татьяна потяева, большой театр, алексей навальный, москва, происшествия
Омбудсмен рассказала об обращениях после задержаний в Москве во вторник
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что на утро среды поступило более 16 обращений в её адрес в связи с задержанными на несогласованных акциях во вторник.
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Омбудсмен рассказала об обращениях после задержаний в Москве во вторник

15:23 03.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии на Манежной площади в Москве
Сотрудники Росгвардии на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что на утро среды поступило более 16 обращений в её адрес в связи с задержанными на несогласованных акциях во вторник.

"Обращений в мой адрес в связи с задержанными на акции во вторник более 16 на утро 3 февраля. Все они будут рассмотрены в установленном порядке", - рассказала Потяева.

Омбудсмен подчеркнула, что все должны действовать на таких акциях в рамках закона: и полиция, и участники этих акций. "Конечно, когда людей много и когда это уже не первый день, имеют место и нарушения, но при условии, что к нам будут обращаться, мы будем отрабатывать эти обращения", - добавила она.
Несогласованные акции прошли накануне во время и после заседания Мосгорсуда по делу Алексея Навального. Вечером во вторник в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов. На акциях проходили задержания.
 
Татьяна ПотяеваБольшой театрАлексей НавальныйМоскваПроисшествия
 
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