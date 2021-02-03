https://ria.ru/20210203/obrascheniya-1595867057.html
Омбудсмен рассказала об обращениях после задержаний в Москве во вторник
Омбудсмен рассказала об обращениях после задержаний в Москве во вторник
Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что на утро среды поступило более 16 обращений в её адрес в связи с задержанными на несогласованных... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:23
2021-02-03T15:23
2021-02-03T15:23
татьяна потяева
большой театр
алексей навальный
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757922_0:342:3033:2048_1920x0_80_0_0_ac8005f352ba956961aeb5b30615f08c.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что на утро среды поступило более 16 обращений в её адрес в связи с задержанными на несогласованных акциях во вторник.Омбудсмен подчеркнула, что все должны действовать на таких акциях в рамках закона: и полиция, и участники этих акций. "Конечно, когда людей много и когда это уже не первый день, имеют место и нарушения, но при условии, что к нам будут обращаться, мы будем отрабатывать эти обращения", - добавила она.Несогласованные акции прошли накануне во время и после заседания Мосгорсуда по делу Алексея Навального. Вечером во вторник в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов. На акциях проходили задержания.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757922_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_fd1081b0f3d84a05dd6d1551af7a39ad.jpg
Первые задержания на Страстном бульваре во время несогласованной акции
Первые задержания начались на Страстном бульваре у входа на станцию метро Чеховская. Корреспондент РИА Новости сообщает как минимум о семи задержанных
2021-02-03T15:23
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, татьяна потяева, большой театр, алексей навальный, москва, происшествия