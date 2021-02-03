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В Барнауле прошла церемония прощания с экс-министром сельского хозяйства
В Барнауле прошла церемония прощания с экс-министром сельского хозяйства
Церемония прощания с бывшим министром сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, экс-председателем Алтайского краевого заксобрания и Алтайского... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T10:30
2021-02-03T10:30
2021-02-03T10:30
александр назарчук
россия
виктор томенко
алтайский край
общество
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БАРНАУЛ, 3 фев - РИА Новости. Церемония прощания с бывшим министром сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, экс-председателем Алтайского краевого заксобрания и Алтайского краевого совета народных депутатов Александром Назарчуком прошла в Барнауле, сообщило региональное правительство."В Барнауле состоялась церемония прощания с почетным гражданином Алтайского края Александром Назарчуком. Гражданская панихида прошла сегодня, 3 февраля, в Парламентском центре", - говорится в сообщении.В церемонии принял участие глава региона Виктор Томенко. Он отметил, что трагическая гибель политического деятеля стала огромной утратой для многих. "Александр Григорьевич имел свою точку зрения и всегда прямо ее высказывал. Это всегда очень сложно, но легких путей он в жизни не искал. Будучи до мозга костей аграрием, в течение трех созывов он возглавлял краевой парламент, использовал не отраслевой - знакомый и понятный - подход, а по-настоящему государственные подходы к решению самых сложных вопросов и задач", - отметил Томенко.Назарчук скончался в одном из домов в посёлке Солнечный Первомайского района Алтайского края в понедельник. СУСК РФ по региону возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В качестве предварительной версии происшествия называют отравление угарным газом. В компании "Газпром газораспределение Барнаул" уточнили, что это могло произойти из-за обледенения дымохода.
https://ria.ru/20210128/prikhodko-1594921527.html
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александр назарчук, россия, виктор томенко, алтайский край, общество