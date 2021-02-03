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Посла России вызвали в МИД Чехии из-за решения суда по Навальному
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за решения суда по Навальному
Посол РФ в Праге Александр Змеевский был приглашен в среду в МИД Чехии, где замглавы ведомства Алеш Хмеларж выразил протест в связи с решением суда в отношении... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T21:28
2021-02-03T22:51
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
прага
россия
алексей навальный
мид чехии
чехия
в мире
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ПРАГА, 3 фев – РИА Новости. Посол РФ в Праге Александр Змеевский был приглашен в среду в МИД Чехии, где замглавы ведомства Алеш Хмеларж выразил протест в связи с решением суда в отношении оппозиционера Алексея Навального, сообщается на сайте чешского МИД.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210203/rossiya-1595674383.html
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, прага, россия, алексей навальный, мид чехии, чехия, в мире

Посла России вызвали в МИД Чехии из-за решения суда по Навальному

21:28 03.02.2021 (обновлено: 22:51 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 3 фев – РИА Новости. Посол РФ в Праге Александр Змеевский был приглашен в среду в МИД Чехии, где замглавы ведомства Алеш Хмеларж выразил протест в связи с решением суда в отношении оппозиционера Алексея Навального, сообщается на сайте чешского МИД.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

"МИД Чехии пригласил посла РФ Александра Змеевского. Замминистра Алеш Хмеларж выразил протест против решения суда в отношении Алексея Навального, которое мы считаем политически мотивированным, а также против грубых действий полиции против мирных демонстрантов. Призываем Россию к немедленному освобождению Навального", - говорится в сообщении чешского дипведомства.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
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Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Европейский суд по правам человекаПрагаРоссияАлексей НавальныйМИД ЧехииЧехияВ мире
 
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