https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595930179.html

Посла России вызвали в МИД Чехии из-за решения суда по Навальному

Посла России вызвали в МИД Чехии из-за решения суда по Навальному

Посол РФ в Праге Александр Змеевский был приглашен в среду в МИД Чехии, где замглавы ведомства Алеш Хмеларж выразил протест в связи с решением суда в отношении... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T21:28

2021-02-03T21:28

2021-02-03T22:51

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

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алексей навальный

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чехия

в мире

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ПРАГА, 3 фев – РИА Новости. Посол РФ в Праге Александр Змеевский был приглашен в среду в МИД Чехии, где замглавы ведомства Алеш Хмеларж выразил протест в связи с решением суда в отношении оппозиционера Алексея Навального, сообщается на сайте чешского МИД.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210203/rossiya-1595674383.html

https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595850253.html

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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, прага, россия, алексей навальный, мид чехии, чехия, в мире