https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595908297.html

Посольство России назвало заявления Лондона по Навальному некомпетентными

Посольство России назвало заявления Лондона по Навальному некомпетентными

Российское посольство в Лондоне назвало некомпетентным заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба, сделанное после судебного решения по Алексею... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T18:29

2021-02-03T18:29

2021-02-03T19:16

замена условного срока навального

россия

доминик рааб

ив роше

сергей лавров

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

москва

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ЛОНДОН, 3 фев — РИА Новости. Российское посольство в Лондоне назвало некомпетентным заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба, сделанное после судебного решения по Алексею Навальному.Накануне британский министр призвал немедленно освободить россиянина без всяких условий. По его словам, Москва "не выполняет самые базовые обязательства, выполнение которых предполагается для любого ответственного члена международного сообщества".Накануне Симоновский суд Москвы отменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" и заменил его реальным. Согласно приговору он должен отсидеть в колонии общего режима 3,5 года, но осужденному зачтут время, проведенное под домашним арестом, по формуле "день за день".После оглашения решения власти США, Германии, Франции, Великобритании, других стран, а также представители европейских институтов призвали Москву освободить Навального. В ответ МИД посоветовал иностранным политикам заняться делами своих государств и уважать международное право.Российские суды ранее трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, продлевая испытательный срок. При этом, по данным ведомства, осужденный за последние три года почти 60 раз вовремя не отметился в уголовно-исполнительной инспекции. Также он получал административные штрафы и аресты. Все эти факты по закону грозят отменой условного срока.В прошлом году в России условный срок заменили реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.В 2017 году ЕСПЧ не признал дело "Ив Роше" политически мотивированным, но присудил Навальному компенсацию за домашний арест, которую власти России выплатили.

https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595850253.html

россия

москва

страсбург

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Оглашение приговора Навальному о замене условного срока на реальный Суд оглашает приговор Алексею Навальному по делу о замене условного срока на реальный. Навальный отправится в колонию на два года восемь месяцев. 2021-02-03T18:29 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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