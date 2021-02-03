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https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595908297.html
Посольство России назвало заявления Лондона по Навальному некомпетентными
Посольство России назвало заявления Лондона по Навальному некомпетентными
Российское посольство в Лондоне назвало некомпетентным заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба, сделанное после судебного решения по Алексею... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T18:29
2021-02-03T19:16
замена условного срока навального
россия
доминик рааб
ив роше
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
москва
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ЛОНДОН, 3 фев — РИА Новости. Российское посольство в Лондоне назвало некомпетентным заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба, сделанное после судебного решения по Алексею Навальному.Накануне британский министр призвал немедленно освободить россиянина без всяких условий. По его словам, Москва "не выполняет самые базовые обязательства, выполнение которых предполагается для любого ответственного члена международного сообщества".Накануне Симоновский суд Москвы отменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" и заменил его реальным. Согласно приговору он должен отсидеть в колонии общего режима 3,5 года, но осужденному зачтут время, проведенное под домашним арестом, по формуле "день за день".После оглашения решения власти США, Германии, Франции, Великобритании, других стран, а также представители европейских институтов призвали Москву освободить Навального. В ответ МИД посоветовал иностранным политикам заняться делами своих государств и уважать международное право.Российские суды ранее трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, продлевая испытательный срок. При этом, по данным ведомства, осужденный за последние три года почти 60 раз вовремя не отметился в уголовно-исполнительной инспекции. Также он получал административные штрафы и аресты. Все эти факты по закону грозят отменой условного срока.В прошлом году в России условный срок заменили реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.В 2017 году ЕСПЧ не признал дело "Ив Роше" политически мотивированным, но присудил Навальному компенсацию за домашний арест, которую власти России выплатили.
https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595850253.html
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60
Оглашение приговора Навальному о замене условного срока на реальный
Суд оглашает приговор Алексею Навальному по делу о замене условного срока на реальный. Навальный отправится в колонию на два года восемь месяцев.
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замена условного срока навального, россия, доминик рааб, ив роше, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, москва, страсбург, в мире

Посольство России назвало заявления Лондона по Навальному некомпетентными

18:29 03.02.2021 (обновлено: 19:16 03.02.2021)
 
© РИА НовостиОглашение приговора Алексею Навальному в Московском городском суде. Кадр видео
Оглашение приговора Алексею Навальному в Московском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости
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ЛОНДОН, 3 фев — РИА Новости. Российское посольство в Лондоне назвало некомпетентным заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба, сделанное после судебного решения по Алексею Навальному.
Накануне британский министр призвал немедленно освободить россиянина без всяких условий. По его словам, Москва "не выполняет самые базовые обязательства, выполнение которых предполагается для любого ответственного члена международного сообщества".

"Озадачены грубыми и некомпетентными обвинениями Доминика Рааба, дипломата и юриста, отвергающего право российского правосудия применять российское законодательство к Навальному за нарушение правил условного срока. Разве Ассанж не был осужден британским правосудием за нарушение условий освобождения под залог?" — говорится в Twitter посольства.

Накануне Симоновский суд Москвы отменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" и заменил его реальным. Согласно приговору он должен отсидеть в колонии общего режима 3,5 года, но осужденному зачтут время, проведенное под домашним арестом, по формуле "день за день".
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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Лавров рассказал о зашкаливающей истерике Запада из-за дела Навального
После оглашения решения власти США, Германии, Франции, Великобритании, других стран, а также представители европейских институтов призвали Москву освободить Навального. В ответ МИД посоветовал иностранным политикам заняться делами своих государств и уважать международное право.
Российские суды ранее трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, продлевая испытательный срок. При этом, по данным ведомства, осужденный за последние три года почти 60 раз вовремя не отметился в уголовно-исполнительной инспекции. Также он получал административные штрафы и аресты. Все эти факты по закону грозят отменой условного срока.
В прошлом году в России условный срок заменили реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.
В 2017 году ЕСПЧ не признал дело "Ив Роше" политически мотивированным, но присудил Навальному компенсацию за домашний арест, которую власти России выплатили.
 
Замена условного срока НавальногоРоссияДоминик РаабИв РошеСергей ЛавровАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Европейский суд по правам человекаМоскваСтрасбургВ мире
 
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