https://ria.ru/20210203/moskva-1595793224.html

В Москве отреставрируют девять объектов культурного наследия

В Москве отреставрируют девять объектов культурного наследия

Девять жилых многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, отреставрируют в Москве в этом году за счет городских субсидий, сообщил... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T09:36

2021-02-03T09:36

2021-02-03T09:36

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Девять жилых многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, отреставрируют в Москве в этом году за счет городских субсидий, сообщил журналистам в среду заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков."В этих домах, согласно утвержденному плану, начнется капитальный ремонт, он будет проводиться в пределах средств, которые были накоплены жителями за счет минимального размера взноса. В связи с наличием сложного архитектурного декора дома нуждаются и в реставрации, которая будет проведена на средства городского бюджета", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что за счет субсидий планируется проведение работ по сложным архитектурным элементам, включая реставрацию лепного декора, штукатурки, тянутых карнизов, барельефов, художественных ограждений балконов и парапетов, выполнение ряда других работ.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что завершены разработка и согласование необходимой документации. Проектные решения на все указанные дома получили положительное заключение государственной экспертизы.

https://realty.ria.ru/20210115/dostoevsky-1593192326.html

москва

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петр бирюков, москва, общество