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Москвич выплатит штраф за сорванный график движения поездов в метро
Москвич выплатит штраф за сорванный график движения поездов в метро
Метро Москвы через суд добилось взыскания 62 тысяч рублей с мужчины, сорвавшего график движения поездов, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T12:22
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москва
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Метро Москвы через суд добилось взыскания 62 тысяч рублей с мужчины, сорвавшего график движения поездов, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.Отмечается, что метро пришлось экстренно обесточить контактный рельс, из-за чего на южном участке Калужско-Рижской линии проехало на четыре поезда меньше.
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москва, происшествия

Москвич выплатит штраф за сорванный график движения поездов в метро

12:22 03.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры на эскалаторе станции метро "Парк Культуры" московского метрополитена
Пассажиры на эскалаторе станции метро Парк Культуры московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Метро Москвы через суд добилось взыскания 62 тысяч рублей с мужчины, сорвавшего график движения поездов, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
"Мосметро через суд добилось взыскания в 62 тысячи рублей с мужчины, сорвавшего график движения поездов. Осенью прошлого года на станции "Новоясеневская" пассажир дошел до конца платформы и перелез через торцевую дверь на мостик в тоннель навстречу поезду. Трагедии не случилось: поезд только ударил мужчину зеркалом, он не получил серьезных травм", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что метро пришлось экстренно обесточить контактный рельс, из-за чего на южном участке Калужско-Рижской линии проехало на четыре поезда меньше.
"Это создало множество проблем: пассажиры были вынуждены ждать, а привычное расписание метро сорвалось. Поэтому юристы метрополитена подали иск в суд, по которому добились компенсации", - уточняется в сообщении.
 
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