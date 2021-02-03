https://ria.ru/20210203/metro-1595781352.html
В Москве вновь открылись центральные станции метро
В Москве вновь открылись центральные станции метро
Ограничения работы центральных станций московского метро сняты, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T05:48
2021-02-03T05:48
2021-02-03T05:48
россия
метро
москва
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ограничения работы центральных станций московского метро сняты, сообщил столичный департамент транспорта.Ранее сообщалось о закрытии станций "Охотный ряд", "Площадь революции", "Александровский сад" и "Театральная"."Все станции метро работают в штатном режиме. Ограничения работы центральных станций сняты", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса Москвы.
https://ria.ru/20210203/metro-1595775064.html
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