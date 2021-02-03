https://ria.ru/20210203/messendzher-1595858625.html

Опрос показал, каким мессенджером пользуются больше всего в России

Опрос показал, каким мессенджером пользуются больше всего в России

Россияне чаще всего переписываются с людьми в WhatsАpp, для видеозвонков они выбирают такой же мессенджер, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T14:53

2021-02-03T14:53

2021-02-03T14:57

россия

whatsapp inc.

вциом

технологии

общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россияне чаще всего переписываются с людьми в WhatsАpp, для видеозвонков они выбирают такой же мессенджер, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным исследования, чаще всего граждане переписываются с людьми в WhatsАpp (73%), на втором месте "ВКонтакте" (38%), на третьем - Viber (26%), на четвертом - Telegram (18%) и на пятом - Instagram (17%).Отмечается, что молодежь в возрасте от 18 до 24 лет чаще переписывается во "ВКонтакте" (76%), среди россиян в возрасте от 25 до 34, от 35 до 44 лет и старше 60 лет наиболее популярен WhatsApp (84%, 77% и 59% соответственно).Как указано в опросе, для видеозвонков россияне чаще всего выбирают WhatsApp (70%), Viber (20%) и Skype (13%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 января. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20210128/telegram-1594906262.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, whatsapp inc., вциом, технологии, общество