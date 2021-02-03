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Опрос показал, каким мессенджером пользуются больше всего в России
Опрос показал, каким мессенджером пользуются больше всего в России
Россияне чаще всего переписываются с людьми в WhatsАpp, для видеозвонков они выбирают такой же мессенджер, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:53
2021-02-03T14:57
россия
whatsapp inc.
вциом
технологии
общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россияне чаще всего переписываются с людьми в WhatsАpp, для видеозвонков они выбирают такой же мессенджер, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным исследования, чаще всего граждане переписываются с людьми в WhatsАpp (73%), на втором месте "ВКонтакте" (38%), на третьем - Viber (26%), на четвертом - Telegram (18%) и на пятом - Instagram (17%).Отмечается, что молодежь в возрасте от 18 до 24 лет чаще переписывается во "ВКонтакте" (76%), среди россиян в возрасте от 25 до 34, от 35 до 44 лет и старше 60 лет наиболее популярен WhatsApp (84%, 77% и 59% соответственно).Как указано в опросе, для видеозвонков россияне чаще всего выбирают WhatsApp (70%), Viber (20%) и Skype (13%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 января. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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россия, whatsapp inc., вциом, технологии, общество

Опрос показал, каким мессенджером пользуются больше всего в России

14:53 03.02.2021 (обновлено: 14:57 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЛоготип мессенджера WhatsApp на экранах смартфона и компьютера
Логотип мессенджера WhatsApp на экранах смартфона и компьютера - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россияне чаще всего переписываются с людьми в WhatsАpp, для видеозвонков они выбирают такой же мессенджер, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, чаще всего граждане переписываются с людьми в WhatsАpp (73%), на втором месте "ВКонтакте" (38%), на третьем - Viber (26%), на четвертом - Telegram (18%) и на пятом - Instagram (17%).
Отмечается, что молодежь в возрасте от 18 до 24 лет чаще переписывается во "ВКонтакте" (76%), среди россиян в возрасте от 25 до 34, от 35 до 44 лет и старше 60 лет наиболее популярен WhatsApp (84%, 77% и 59% соответственно).
Как указано в опросе, для видеозвонков россияне чаще всего выбирают WhatsApp (70%), Viber (20%) и Skype (13%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 января. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 10:29Наука
В Telegram добавят опцию, которая понравится пользователям WhatsApp
 
РоссияWhatsApp Inc.ВЦИОМТехнологииОбщество
 
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