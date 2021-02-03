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Лавров призвал Запад не принимать вежливость России за слабость
Лавров призвал Запад не принимать вежливость России за слабость
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Запад не путать вежливые манеры России со слабостью. Об этом он заявил после переговоров с иорданским... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T17:48
2021-02-03T17:52
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
сша
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Запад не путать вежливые манеры России со слабостью. Об этом он заявил после переговоров с иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.Глава МИД отметил, что все происходящее в России на Западе освещается весьма однобоко."Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, она, конечно, зашкаливает", — сказал он.По словам министра, освещение в СМИ акций протеста в России и на Западе демонстрирует очевидные двойные стандарты: когда освещают события в России, показывают практически только реакцию полиции, а не сами действия демонстрантов. Хотя, добавил Лавров, в интернете легко убедиться, насколько агрессивны были участники последних несанкционированных акций в Москве и других российских городах.Он напомнил, что полиция на Западе вправе пресекать любые акции, если они не согласованы или нарушают установленный властями порядок проведения. Так, в Германии, Франции, США и других странах демонстрантам при попытке выйти на проезжую часть и перекрыть движение транспорта грозит несколько лет тюрьмы, штраф на много тысяч евро и другое наказание."И полиция разбирается с ними гораздо жестче, чем действия наших правоохранительных органов относительно участников незаконных акций", — добавил министр."Мы вежливые люди"Он рассказал, что МИД подготовил специальное видео о том, как незаконные акции подавляются на Западе и как российская полиция реагирует на бесчинства участников последних событий, — чтобы дискуссия велась "на основе здравого смысла и фактов". Это видео Лавров передал главе МИД Швеции, председателю ОБСЕ Анн Линде, а также направил в Брюссель высокому представителю Евросоюза по вопросам внешней политике Жозепу Боррелю, который собирается с визитом в Москву. "Чтобы он &lt;…&gt; тоже ознакомился с тем, как нам видится объективная картина, составленная на основе конкретных фактов с обеих сторон, а не на основе голословных утверждений, к которым, к сожалению, наши западные коллеги слишком привыкли — будь то Скрипали, будь то так называемое отравление Навального, будь то те события, которые происходят в связи с его арестом и приговором суда, который вчера был вынесен", — сказал министр.При этом он отметил, что понимает тех, кто считает, что Россия могла бы более агрессивно реагировать на откровенно высокомерную, неподобающую риторику, звучащую со стороны Запада.Акции протеста в РоссииВо многих российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, связанные с арестом Алексея Навального. Они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В конце декабря Навального объявили в розыск из-за многочисленных нарушений испытательного срока по делу "Ив Роше", а 17 января задержали в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии после лечения.По данным ФСИН, за последние три года Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Все это грозит осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно — только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам. Поэтому ФСИН потребовал заменить условный срок Навального реальным.Симоновский суд Москвы, который накануне рассматривал этот вопрос, удовлетворил требование — условный срок заменили тремя с половиной годами колонии общего режима.Во время заседания суда и после него центре Москвы — в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра — снова прошли несогласованные акции. Сторонники Навального выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов.Как отметил Песков, полиция реагировала на это "весьма решительно", что было обусловлено возможными угрозами. Но, добавил Песков, благодаря действиям силовиков, угрозы не реализовались.
https://radiosputnik.ria.ru/20210131/mid-1595387032.html
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сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, сша

Лавров призвал Запад не принимать вежливость России за слабость

17:48 03.02.2021 (обновлено: 17:52 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мухаммадом Джавад Зарифом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мухаммадом Джавад Зарифом - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Запад не путать вежливые манеры России со слабостью. Об этом он заявил после переговоров с иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.
Глава МИД отметил, что все происходящее в России на Западе освещается весьма однобоко.
"Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, она, конечно, зашкаливает", — сказал он.
По словам министра, освещение в СМИ акций протеста в России и на Западе демонстрирует очевидные двойные стандарты: когда освещают события в России, показывают практически только реакцию полиции, а не сами действия демонстрантов. Хотя, добавил Лавров, в интернете легко убедиться, насколько агрессивны были участники последних несанкционированных акций в Москве и других российских городах.
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"А когда западные СМИ освещают события такого же рода у себя дома, они, как правило, показывают бесчинства со стороны демонстрантов — разбитые витрины, поджоги автомобилей, а вот жестокость полиции <…> когда, например, в Америке, полицейская машина переезжает по телам лежащих на асфальте демонстрантов, это остается за кадром и можно найти это только в соцсетях", — сказал глава МИД.
Он напомнил, что полиция на Западе вправе пресекать любые акции, если они не согласованы или нарушают установленный властями порядок проведения. Так, в Германии, Франции, США и других странах демонстрантам при попытке выйти на проезжую часть и перекрыть движение транспорта грозит несколько лет тюрьмы, штраф на много тысяч евро и другое наказание.
"И полиция разбирается с ними гораздо жестче, чем действия наших правоохранительных органов относительно участников незаконных акций", — добавил министр.
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"Мы вежливые люди"

Он рассказал, что МИД подготовил специальное видео о том, как незаконные акции подавляются на Западе и как российская полиция реагирует на бесчинства участников последних событий, — чтобы дискуссия велась "на основе здравого смысла и фактов". Это видео Лавров передал главе МИД Швеции, председателю ОБСЕ Анн Линде, а также направил в Брюссель высокому представителю Евросоюза по вопросам внешней политике Жозепу Боррелю, который собирается с визитом в Москву.
"Чтобы он <…> тоже ознакомился с тем, как нам видится объективная картина, составленная на основе конкретных фактов с обеих сторон, а не на основе голословных утверждений, к которым, к сожалению, наши западные коллеги слишком привыкли — будь то Скрипали, будь то так называемое отравление Навального, будь то те события, которые происходят в связи с его арестом и приговором суда, который вчера был вынесен", — сказал министр.
При этом он отметил, что понимает тех, кто считает, что Россия могла бы более агрессивно реагировать на откровенно высокомерную, неподобающую риторику, звучащую со стороны Запада.
"Но мы все-таки в нашей дипломатической, политической культуре не привыкли скатываться на хамскую риторику. Мы все-таки вежливые люди и привыкли добиваться своих целей, добиваться справедливости вежливо и культурно. Как говорится, не в силе Бог, а в правде, — устами одного известного персонажа российского кинематографа. Ну и у нас также есть хорошая пословица, которую нужно помнить — мягко стелим, но жестко спать", — заключил глава МИД.
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Акции протеста в России

Во многих российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, связанные с арестом Алексея Навального. Они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
В конце декабря Навального объявили в розыск из-за многочисленных нарушений испытательного срока по делу "Ив Роше", а 17 января задержали в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии после лечения.
По данным ФСИН, за последние три года Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Все это грозит осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно — только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам. Поэтому ФСИН потребовал заменить условный срок Навального реальным.
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Симоновский суд Москвы, который накануне рассматривал этот вопрос, удовлетворил требование — условный срок заменили тремя с половиной годами колонии общего режима.
Во время заседания суда и после него центре Москвы — в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра — снова прошли несогласованные акции. Сторонники Навального выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов.
Как отметил Песков, полиция реагировала на это "весьма решительно", что было обусловлено возможными угрозами. Но, добавил Песков, благодаря действиям силовиков, угрозы не реализовались.
 
Сергей ЛавровАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваСША
 
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