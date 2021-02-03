В Саратове пенсионерка попала в больницу после схода наледи с крыши
САРАТОВ, 3 фев - РИА Новости. Следствие проводит проверку после схода наледи с крыши дома в центре Саратова и травмирования 83-летней женщины, сообщила прокуратура области.
"В Кировском районе Саратова в результате схода наледи с крыши дома № 53 по улице имени Горького, произошедшего 2 февраля в вечернее время, с травмой черепа в медицинское учреждение госпитализирована женщина 1937 года рождения", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным прокуратуры, собственниками здания являются юридическое и физические лица, которые до происшествия - с 29 на 30 января - производили очистку крыши, на момент ЧП вдоль дома было установлено ограждение.
"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и представители прокуратуры Кировского района Саратова… Следственные органы приступили к проверке… Исходя из результатов проверок, в том числе в порядке статей 144-145 УПК РФ, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.