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В Саратове пенсионерка попала в больницу после схода наледи с крыши
В Саратове пенсионерка попала в больницу после схода наледи с крыши
Следствие проводит проверку после схода наледи с крыши дома в центре Саратова и травмирования 83-летней женщины, сообщила прокуратура области. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:25
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саратов
происшествия
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САРАТОВ, 3 фев - РИА Новости. Следствие проводит проверку после схода наледи с крыши дома в центре Саратова и травмирования 83-летней женщины, сообщила прокуратура области.По предварительным данным прокуратуры, собственниками здания являются юридическое и физические лица, которые до происшествия - с 29 на 30 января - производили очистку крыши, на момент ЧП вдоль дома было установлено ограждение.
https://ria.ru/20210202/krym-1595708286.html
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саратов, происшествия

В Саратове пенсионерка попала в больницу после схода наледи с крыши

13:25 03.02.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 3 фев - РИА Новости. Следствие проводит проверку после схода наледи с крыши дома в центре Саратова и травмирования 83-летней женщины, сообщила прокуратура области.
"В Кировском районе Саратова в результате схода наледи с крыши дома № 53 по улице имени Горького, произошедшего 2 февраля в вечернее время, с травмой черепа в медицинское учреждение госпитализирована женщина 1937 года рождения", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным прокуратуры, собственниками здания являются юридическое и физические лица, которые до происшествия - с 29 на 30 января - производили очистку крыши, на момент ЧП вдоль дома было установлено ограждение.
"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и представители прокуратуры Кировского района Саратова… Следственные органы приступили к проверке… Исходя из результатов проверок, в том числе в порядке статей 144-145 УПК РФ, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.
 
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