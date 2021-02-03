https://ria.ru/20210203/krysha-1595837329.html

В Саратове пенсионерка попала в больницу после схода наледи с крыши

В Саратове пенсионерка попала в больницу после схода наледи с крыши

Следствие проводит проверку после схода наледи с крыши дома в центре Саратова и травмирования 83-летней женщины, сообщила прокуратура области. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T13:25

2021-02-03T13:25

2021-02-03T13:25

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 3 фев - РИА Новости. Следствие проводит проверку после схода наледи с крыши дома в центре Саратова и травмирования 83-летней женщины, сообщила прокуратура области.По предварительным данным прокуратуры, собственниками здания являются юридическое и физические лица, которые до происшествия - с 29 на 30 января - производили очистку крыши, на момент ЧП вдоль дома было установлено ограждение.

https://ria.ru/20210202/krym-1595708286.html

саратов

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, происшествия