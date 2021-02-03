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ЦБ объяснил, зачем ему право ограничивать выдачу отдельных видов кредитов
ЦБ объяснил, зачем ему право ограничивать выдачу отдельных видов кредитов
Банк России рассматривает право количественного ограничения выдач некоторых видов кредитов как стратегический инструмент, который позволит ему более оперативно... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:56
2021-02-03T12:22
россия
ипотека
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Банк России рассматривает право количественного ограничения выдач некоторых видов кредитов как стратегический инструмент, который позволит ему более оперативно реагировать на избыточные темпы роста кредитования, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. При этом она добавила, что для банков такая мера будет актуальна, поскольку не ведет к увеличению требований к их капиталу.Регулятор в январе сообщил, что в ближайшие два года проработает вопрос о количественном ограничении выдач банками необеспеченных потребкредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Впервые о намерении законодательно закрепить за собой полномочия по установлению ограничений на выдачу банками отдельных видов кредитов регулятор заявил в 2019 году."Речь в дорожной карте идет об инструменте количественных ограничений для предотвращения пузырей в розничном кредитовании. Это не запрет кредитования, не административное ограничение темпов роста, а регулирование доли рискованных кредитов в общем объеме кредитов определенного вида. Мы рассматриваем этот инструмент как стратегическое направление работы, не для того, чтобы использовать его уже сейчас. Для купирования будущих рисков желательно иметь полный набор мер", - пояснила Данилова.Глава департамента регулятора подчеркнула, что данный инструмент по-прежнему актуален и ЦБ продолжает активные дискуссии с Минфином, Минэкономразвития и участниками рынка. Кроме того, этот инструмент будет актуален как для ЦБ, который сможет более оперативно реагировать на избыточные темпы роста рискованного кредитования, так и для самих кредитных организаций."Этот инструмент имеет ряд преимуществ по сравнению с действующими мерами: надбавки к коэффициентам риска увеличивают требования к капиталу и даже могут заставить банки резко снижать кредитование, если они уже находятся на границе минимальной достаточности капитала. В текущей ситуации, когда банкам предстоит формирование резервов по "пандемическим" кредитам и они могут столкнуться с сокращением норматива достаточности капитала, им мог бы быть интересен инструмент количественных ограничений, потому что он не увеличивает требования к капиталу, а непосредственно влияет на рискованные виды кредитования", - считает она.При этом Данилова подчеркнула, что ЦБ не намерен отказываться от имеющегося инструментария, потому что у буферов есть свои плюсы, которые пандемия наглядно продемонстрировала: у банков был накоплен запас прочности на случай кризисной ситуации. "Но в ситуации избыточного роста кредитования, с которой мы столкнулись в 2019 году, наверное, количественные ограничения помогли бы быстрее купировать проблему", - заключила глава департамента Банка России.Читайте полный текст интервью Елизаветы Даниловой &gt;&gt;
https://ria.ru/20210201/kredit-1595419329.html
https://ria.ru/20201229/bankrotstvo-1591245536.html
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россия, ипотека, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ объяснил, зачем ему право ограничивать выдачу отдельных видов кредитов

11:56 03.02.2021 (обновлено: 12:22 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Банк России рассматривает право количественного ограничения выдач некоторых видов кредитов как стратегический инструмент, который позволит ему более оперативно реагировать на избыточные темпы роста кредитования, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. При этом она добавила, что для банков такая мера будет актуальна, поскольку не ведет к увеличению требований к их капиталу.
Регулятор в январе сообщил, что в ближайшие два года проработает вопрос о количественном ограничении выдач банками необеспеченных потребкредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Впервые о намерении законодательно закрепить за собой полномочия по установлению ограничений на выдачу банками отдельных видов кредитов регулятор заявил в 2019 году.
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"Речь в дорожной карте идет об инструменте количественных ограничений для предотвращения пузырей в розничном кредитовании. Это не запрет кредитования, не административное ограничение темпов роста, а регулирование доли рискованных кредитов в общем объеме кредитов определенного вида. Мы рассматриваем этот инструмент как стратегическое направление работы, не для того, чтобы использовать его уже сейчас. Для купирования будущих рисков желательно иметь полный набор мер", - пояснила Данилова.
Глава департамента регулятора подчеркнула, что данный инструмент по-прежнему актуален и ЦБ продолжает активные дискуссии с Минфином, Минэкономразвития и участниками рынка. Кроме того, этот инструмент будет актуален как для ЦБ, который сможет более оперативно реагировать на избыточные темпы роста рискованного кредитования, так и для самих кредитных организаций.
"Этот инструмент имеет ряд преимуществ по сравнению с действующими мерами: надбавки к коэффициентам риска увеличивают требования к капиталу и даже могут заставить банки резко снижать кредитование, если они уже находятся на границе минимальной достаточности капитала. В текущей ситуации, когда банкам предстоит формирование резервов по "пандемическим" кредитам и они могут столкнуться с сокращением норматива достаточности капитала, им мог бы быть интересен инструмент количественных ограничений, потому что он не увеличивает требования к капиталу, а непосредственно влияет на рискованные виды кредитования", - считает она.
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При этом Данилова подчеркнула, что ЦБ не намерен отказываться от имеющегося инструментария, потому что у буферов есть свои плюсы, которые пандемия наглядно продемонстрировала: у банков был накоплен запас прочности на случай кризисной ситуации. "Но в ситуации избыточного роста кредитования, с которой мы столкнулись в 2019 году, наверное, количественные ограничения помогли бы быстрее купировать проблему", - заключила глава департамента Банка России.
Читайте полный текст интервью Елизаветы Даниловой >>
 
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