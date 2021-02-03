https://ria.ru/20210203/korrespondenty-1595775314.html

В Москве задержали корреспондентов "Росбалта"

В Москве задержали корреспондентов "Росбалта"

Корреспонденты информагентства "Росбалт" Алексей Волошинов и Станислав Корягин задержаны во время несогласованной акции в Москве в Дмитровском переулке, сообщил РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T00:56

2021-02-03T00:56

2021-02-03T00:56

россия

ив роше

омон россии

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

химки

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757922_0:342:3033:2048_1920x0_80_0_0_ac8005f352ba956961aeb5b30615f08c.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Корреспонденты информагентства "Росбалт" Алексей Волошинов и Станислав Корягин задержаны во время несогласованной акции в Москве в Дмитровском переулке, сообщил РИА Новости главный редактор агентства Николай Ульянов.После приговора Алексею Навальному его сторонники начали призывать к несогласованной акции в центре Москвы. ОМОН пресек несогласованную акцию в Дмитровском переулке, применив силу, затем начались задержания. Корреспондент РИА Новости передавал, что двух человек в жилетах с надписью "Пресса" задержали в Дмитровском переулке.Ранее в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Навального стали собираться на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов.Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Такое решение суд принял по просьбе ФСИН, которая пожаловалась, что осужденный пропускает визиты к инспектору и не соблюдает ограничения условного осуждения.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.

https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html

россия

москва

химки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ив роше, омон россии, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, химки, происшествия