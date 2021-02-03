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https://ria.ru/20210203/koronavirus-1595938812.html
ВОЗ призвала россиян не расслабляться из-за спада заболеваемости COVID-19
ВОЗ призвала россиян не расслабляться из-за спада заболеваемости COVID-19
Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович призвала россиян не расслабляться и продолжать соблюдать меры профилактики COVID-19 даже на фоне снижения численности... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T23:37
2021-02-03T23:37
распространение коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович призвала россиян не расслабляться и продолжать соблюдать меры профилактики COVID-19 даже на фоне снижения численности заболевших в стране и ослабления на этом фоне ограничительных мер.Она отметила, что первостепенное значение в купировании угрозы распространения вируса имеет масочный режим, гигиена и проветривание. При этом важно, чтобы меры соблюдали даже не 70% людей, а подавляющее большинство."Надо быть очень осторожными. Очень важно, чтобы мы сейчас могли снизить число зараженных практически до нуля или до очень низких уровней, тогда можем двигаться дальше. Но и при этом уровне не надо расслабляться", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, воз, общество

ВОЗ призвала россиян не расслабляться из-за спада заболеваемости COVID-19

23:37 03.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры на эскалаторе станции метро "Парк Культуры" московского метрополитена
Пассажиры на эскалаторе станции метро Парк Культуры московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович призвала россиян не расслабляться и продолжать соблюдать меры профилактики COVID-19 даже на фоне снижения численности заболевших в стране и ослабления на этом фоне ограничительных мер.

"Когда начинается спад случаев, очень важно, чтобы делалась оценка рисков ... Россия большая, так что невозможно сказать, что везде будет одинаково. Тренд очень хороший, но нужно быть и далее осторожным. И если что-то поменяется, то сразу применять меры. Должна быть гибкая система", - сказала Вуйнович.

Она отметила, что первостепенное значение в купировании угрозы распространения вируса имеет масочный режим, гигиена и проветривание. При этом важно, чтобы меры соблюдали даже не 70% людей, а подавляющее большинство.
"Надо быть очень осторожными. Очень важно, чтобы мы сейчас могли снизить число зараженных практически до нуля или до очень низких уровней, тогда можем двигаться дальше. Но и при этом уровне не надо расслабляться", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВОЗОбщество
 
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