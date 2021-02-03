https://ria.ru/20210203/koronavirus-1595938812.html
ВОЗ призвала россиян не расслабляться из-за спада заболеваемости COVID-19
ВОЗ призвала россиян не расслабляться из-за спада заболеваемости COVID-19
Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович призвала россиян не расслабляться и продолжать соблюдать меры профилактики COVID-19 даже на фоне снижения численности... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T23:37
2021-02-03T23:37
2021-02-03T23:37
распространение коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович призвала россиян не расслабляться и продолжать соблюдать меры профилактики COVID-19 даже на фоне снижения численности заболевших в стране и ослабления на этом фоне ограничительных мер.Она отметила, что первостепенное значение в купировании угрозы распространения вируса имеет масочный режим, гигиена и проветривание. При этом важно, чтобы меры соблюдали даже не 70% людей, а подавляющее большинство."Надо быть очень осторожными. Очень важно, чтобы мы сейчас могли снизить число зараженных практически до нуля или до очень низких уровней, тогда можем двигаться дальше. Но и при этом уровне не надо расслабляться", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210203/sputnik-1595928894.html
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Как Россия пережила год пандемии
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2021-02-03T23:37
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, воз, общество