https://ria.ru/20210203/koronavirus-1595938812.html

ВОЗ призвала россиян не расслабляться из-за спада заболеваемости COVID-19

ВОЗ призвала россиян не расслабляться из-за спада заболеваемости COVID-19

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович призвала россиян не расслабляться и продолжать соблюдать меры профилактики COVID-19 даже на фоне снижения численности... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T23:37

2021-02-03T23:37

2021-02-03T23:37

распространение коронавируса

мелита вуйнович

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

воз

общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович призвала россиян не расслабляться и продолжать соблюдать меры профилактики COVID-19 даже на фоне снижения численности заболевших в стране и ослабления на этом фоне ограничительных мер.Она отметила, что первостепенное значение в купировании угрозы распространения вируса имеет масочный режим, гигиена и проветривание. При этом важно, чтобы меры соблюдали даже не 70% людей, а подавляющее большинство."Надо быть очень осторожными. Очень важно, чтобы мы сейчас могли снизить число зараженных практически до нуля или до очень низких уровней, тогда можем двигаться дальше. Но и при этом уровне не надо расслабляться", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210203/sputnik-1595928894.html

россия

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Как Россия пережила год пандемии Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны пандемии, первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике Ria.ru. 2021-02-03T23:37 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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