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В Красноярском крае смягчили ограничения по коронавирусу
В Красноярском крае смягчили ограничения по коронавирусу
Губернатор Красноярского края Александр Усс вновь разрешил детям до 14 лет посещать торговые центры, куда ранее для них был ограничен вход без сопровождения... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:48
2021-02-03T14:48
2021-02-03T14:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
александр усс
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс вновь разрешил детям до 14 лет посещать торговые центры, куда ранее для них был ограничен вход без сопровождения родителей из-за ситуации с распространение коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы региона.По данным краевого Роспотребнадзора на 3 февраля 2021 года, в Красноярском крае зарегистрировано 57 346 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 299 случаев заболевания.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр усс, красноярский край