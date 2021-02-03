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Распространение коронавируса
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В Красноярском крае смягчили ограничения по коронавирусу
В Красноярском крае смягчили ограничения по коронавирусу
Губернатор Красноярского края Александр Усс вновь разрешил детям до 14 лет посещать торговые центры, куда ранее для них был ограничен вход без сопровождения... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:48
2021-02-03T14:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
александр усс
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс вновь разрешил детям до 14 лет посещать торговые центры, куда ранее для них был ограничен вход без сопровождения родителей из-за ситуации с распространение коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы региона.По данным краевого Роспотребнадзора на 3 февраля 2021 года, в Красноярском крае зарегистрировано 57 346 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 299 случаев заболевания.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр усс, красноярский край

В Красноярском крае смягчили ограничения по коронавирусу

14:48 03.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажир в автобусе в Красноярске
Пассажир в автобусе в Красноярске - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс вновь разрешил детям до 14 лет посещать торговые центры, куда ранее для них был ограничен вход без сопровождения родителей из-за ситуации с распространение коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы региона.
"Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Согласно изменениям, детям до 14 лет будет разрешен доступ в торгово-развлекательные центры и рестораны быстрого питания и самообслуживания без сопровождения родителей", - говорится в сообщении.
По данным краевого Роспотребнадзора на 3 февраля 2021 года, в Красноярском крае зарегистрировано 57 346 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 299 случаев заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАлександр УссКрасноярский край
 
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