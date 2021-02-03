https://ria.ru/20210203/koronavirus-1595821401.html

В Москве число госпитализаций сократилось на 11%

В Москве число госпитализаций сократилось на 11%

Число госпитализаций с коронавирусом в Москве сократилось на 11% по сравнению с прошлой неделей, сообщила журналистам в среду заместитель мэра по вопросам... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T12:13

2021-02-03T12:13

2021-02-03T12:23

россия

анастасия ракова

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Число госпитализаций с коронавирусом в Москве сократилось на 11% по сравнению с прошлой неделей, сообщила журналистам в среду заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анастасия ракова , коронавирус в россии, москва, общество