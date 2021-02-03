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В Москве число госпитализаций сократилось на 11%
В Москве число госпитализаций сократилось на 11%
Число госпитализаций с коронавирусом в Москве сократилось на 11% по сравнению с прошлой неделей, сообщила журналистам в среду заместитель мэра по вопросам... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T12:13
2021-02-03T12:13
2021-02-03T12:23
россия
анастасия ракова
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Число госпитализаций с коронавирусом в Москве сократилось на 11% по сравнению с прошлой неделей, сообщила журналистам в среду заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия, анастасия ракова , коронавирус в россии, москва, общество