https://ria.ru/20210203/koronavirus-1595813356.html

В Москве за сутки госпитализировали 846 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 846 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве госпитализированы 846 пациентов с коронавирусом, сообщил в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T11:32

2021-02-03T11:32

2021-02-03T11:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

москва

общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 846 пациентов с коронавирусом, сообщил в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID.Отмечается, что в столице скончались 65 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595781906.html

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москва

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2021

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коронавирус в россии, россия, москва, общество