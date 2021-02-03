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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210203/koronavirus-1595813356.html
В Москве за сутки госпитализировали 846 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 846 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализированы 846 пациентов с коронавирусом, сообщил в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:32
2021-02-03T11:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 846 пациентов с коронавирусом, сообщил в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID.Отмечается, что в столице скончались 65 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, россия, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 846 человек с COVID-19

11:32 03.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении для больных коронавирусом в больнице Дейр Аль-Амаль в провинции Бекаа-Хермель в Ливане
Медицинские работники в отделении для больных коронавирусом в больнице Дейр Аль-Амаль в провинции Бекаа-Хермель в Ливане - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 846 пациентов с коронавирусом, сообщил в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID.
"В столице выздоровел еще 5221 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 829 844. В Москве выявлено 1545 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 846 человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в столице скончались 65 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияМоскваОбщество
 
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