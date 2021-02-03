https://ria.ru/20210203/koronavirus-1595813356.html
В Москве за сутки госпитализировали 846 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 846 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализированы 846 пациентов с коронавирусом, сообщил в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:32
2021-02-03T11:32
2021-02-03T11:32
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 846 пациентов с коронавирусом, сообщил в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID.Отмечается, что в столице скончались 65 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595781906.html
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коронавирус в россии, россия, москва, общество