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Число введенных доз вакцин от коронавируса в мире превысило число больных
Число введенных доз вакцин от коронавируса в мире превысило число больных
По всему миру людям ввели более 104 миллионов доз вакцин от коронавируса, что превысило число заразившихся, следует из подсчетов агентства Bloomberg, которое... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T09:58
2021-02-03T13:16
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. По всему миру людям ввели более 104 миллионов доз вакцин от коронавируса, что превысило число заразившихся, следует из подсчетов агентства Bloomberg, которое ссылается на данные правительственных сайтов, пресс-конференций, публичных заявлений и интервью.По данным СМИ, с начала эпидемии коронавирус поразил более 103,8 миллиона человек. В США число инфицированных превысило 26 миллионов, далее следуют Индия с десятью миллионами и Бразилия с девятью миллионами.При этом число доз препарата для профилактики, которые получили жители 66 стран, превысило 104 миллиона.По данным агентства, ежедневно в мире вводятся примерно 4,22 миллиона доз, при таких темпах потребуются годы, чтобы достичь значительного уровня коллективного иммунитета. Однако, отмечает Bloomberg, темпы постоянно растут, к тому же вскоре могут появиться новые вакцины.Лидируют по прививочным темпам США, Китай, ЕС, Великобритания, Израиль, Индия и ОАЭ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия, евросоюз, великобритания, китай, бразилия, индия, сша, в мире

Число введенных доз вакцин от коронавируса в мире превысило число больных

09:58 03.02.2021 (обновлено: 13:16 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМассовая вакцинация от COVID-19 в России
Массовая вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. По всему миру людям ввели более 104 миллионов доз вакцин от коронавируса, что превысило число заразившихся, следует из подсчетов агентства Bloomberg, которое ссылается на данные правительственных сайтов, пресс-конференций, публичных заявлений и интервью.
По данным СМИ, с начала эпидемии коронавирус поразил более 103,8 миллиона человек. В США число инфицированных превысило 26 миллионов, далее следуют Индия с десятью миллионами и Бразилия с девятью миллионами.
При этом число доз препарата для профилактики, которые получили жители 66 стран, превысило 104 миллиона.
По данным агентства, ежедневно в мире вводятся примерно 4,22 миллиона доз, при таких темпах потребуются годы, чтобы достичь значительного уровня коллективного иммунитета. Однако, отмечает Bloomberg, темпы постоянно растут, к тому же вскоре могут появиться новые вакцины.
Лидируют по прививочным темпам США, Китай, ЕС, Великобритания, Израиль, Индия и ОАЭ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
РоссияЕвросоюзВеликобританияКитайБразилияИндияСШАВ мире
 
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