https://ria.ru/20210203/koronavirus-1595797084.html

Число введенных доз вакцин от коронавируса в мире превысило число больных

Число введенных доз вакцин от коронавируса в мире превысило число больных

По всему миру людям ввели более 104 миллионов доз вакцин от коронавируса, что превысило число заразившихся, следует из подсчетов агентства Bloomberg, которое... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T09:58

2021-02-03T09:58

2021-02-03T13:16

россия

евросоюз

великобритания

китай

бразилия

индия

сша

в мире

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. По всему миру людям ввели более 104 миллионов доз вакцин от коронавируса, что превысило число заразившихся, следует из подсчетов агентства Bloomberg, которое ссылается на данные правительственных сайтов, пресс-конференций, публичных заявлений и интервью.По данным СМИ, с начала эпидемии коронавирус поразил более 103,8 миллиона человек. В США число инфицированных превысило 26 миллионов, далее следуют Индия с десятью миллионами и Бразилия с девятью миллионами.При этом число доз препарата для профилактики, которые получили жители 66 стран, превысило 104 миллиона.По данным агентства, ежедневно в мире вводятся примерно 4,22 миллиона доз, при таких темпах потребуются годы, чтобы достичь значительного уровня коллективного иммунитета. Однако, отмечает Bloomberg, темпы постоянно растут, к тому же вскоре могут появиться новые вакцины.Лидируют по прививочным темпам США, Китай, ЕС, Великобритания, Израиль, Индия и ОАЭ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

великобритания

китай

бразилия

индия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евросоюз, великобритания, китай, бразилия, индия, сша, в мире