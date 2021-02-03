https://ria.ru/20210203/koronavirus-1595782040.html

Эпидемиолог оценила вероятность полной потери зрения после COVID-19

Эпидемиолог оценила вероятность полной потери зрения после COVID-19

Полная слепота после COVID-19 на сегодняшний день является единичным случаем, поэтому делать выводы о том, что это однозначно связано с коронавирусом, пока... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T06:39

2021-02-03T06:39

2021-02-03T08:20

распространение коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Полная слепота после COVID-19 на сегодняшний день является единичным случаем, поэтому делать выводы о том, что это однозначно связано с коронавирусом, пока нельзя, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Ранее в журнал Cureus сообщил, что британские медики описали первый клинический случай развития стойкой корковой слепоты как осложнения при COVID-19, ничего подобного ранее не наблюдали.Она уточнила, что возможно, у данного больного был инсульт, связанный с гемодинамическими нарушениями. Кроме того, данный клинический признак также может быть связан с проявлениями энцефалопатии, которая была у пациента еще до развития COVID-19 и могла усугубиться, например, на фоне гипоксии, электролитных нарушений, интоксикации, пояснила Пшеничная."Неврологам необходимо подробно изучить все обстоятельства возникновения этого патологического состояния у пациента", - подчеркнула эксперт.Корковая слепота — полное отсутствие зрения, обусловленное поражением затылочных долей головного мозга.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594736974.html

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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество