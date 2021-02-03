https://ria.ru/20210203/kontrakty-1595824482.html

Москва в 2020 году заключила контракты жизненного цикла на 74 млрд рублей

Москва в 2020 году заключила контракты жизненного цикла на 74 млрд рублей

За 2020 год Москва заключила 74 контракта жизненного цикла общим объемом более 74 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T12:27

2021-02-03T12:27

2021-02-03T14:43

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. За 2020 год Москва заключила 74 контракта жизненного цикла общим объемом более 74 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.Контракт жизненного цикла (КЖЦ) предусматривает поставку товара с дальнейшим обслуживанием и ремонтом со стороны поставщика в течение всего периода эксплуатации. Так, в прошлом году были заключены контракты жизненного цикла на поставку ангиографов, оборудования для МРТ, КТ, аппаратов ультразвуковой диагностики, а также рентгеновского, эндоскопического оборудования и цифровых маммографических систем. Электробусы, приобретенные в рамках КЖЦ, это экологичный и самый современный транспорт, созданный специально для Москвы, с учётом климата и трафика. Они работают на дорогах Москвы без особых сбоев и отвечают всем современным мировым стандартам: оборудование для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, система климат-контроля, спутниковая навигацией, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств. Московский транспорт развивается в тренде экологичности. По словам руководителя ДИПП Александра Прохорова, контракты жизненного цикла остаются одной из популярных форм ГЧП при реализации важнейших городских проектов, поскольку обеспечивают наилучшее соотношение цены и качества оборудования и его сервиса, позволяя равномерно и прогнозируемо распределить расходы бюджета. "Благодаря контрактам жизненного цикла, заключенным с Москвой, поставщики получают длительную загрузку своих производственных мощностей и гарантированно обеспечивают себя доходами в течение всего срока действия контракта в случае соблюдения его условий. С помощью КЖЦ город приобретает также подвижной состав для метрополитена, обновляет трамвайный парк, закупает оборудование для использования в жилищно-коммунальном хозяйстве", – уточнил руководитель ведомства.

https://ria.ru/20210201/investitsii-1595488256.html

москва

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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва