https://ria.ru/20210203/konlfikt-1595892240.html

Грызлов обвинил Украину и ее "группу поддержки" в разрушениях в Донбассе

Грызлов обвинил Украину и ее "группу поддержки" в разрушениях в Донбассе

Вину за жертвы и разрушения в Донбассе вместе с властями и командованием вооруженных сил Украины разделяют поддерживающие их западные политики и дипломаты, в... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T17:10

2021-02-03T17:10

2021-02-03T17:10

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

борис грызлов

украина

безопасность

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Вину за жертвы и разрушения в Донбассе вместе с властями и командованием вооруженных сил Украины разделяют поддерживающие их западные политики и дипломаты, в частности, обсуждающие поставку летального оружия, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.По его словам, накануне подгруппа по безопасности обсудила ухудшение ситуации в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины, этот разговор прошел по инициативе донецкой делегации. "Именно в Донецкой области количество украинских нарушений сейчас особенно велико. В Луганской области, где ранее были отмечены несколько "дней тишины", в последнее время также фиксировались такие нарушения", - констатировал Грызлов.Он сообщил, что участники Контактной группы подтверждают, что в результате действий вооруженных сил Украины есть новые разрушения, есть жертвы, пострадавшие, в том числе среди гражданского населения. "Подчеркну, что вину за жертвы и разрушения в Донбассе вместе с властями Украины и командованием вооруженных сил Украины разделяет их "группа поддержки" из числа западных политиков и дипломатов, в частности, обсуждающих поставку летального оружия. Они должны понимать, что это оружие будет направлено против мирного населения", - указал Грызлов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210203/donbass-1595814723.html

https://ria.ru/20210202/donbass-1595722037.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, борис грызлов, украина, безопасность