https://ria.ru/20210203/konferentsiya-1595887842.html

Онлайн-конференция "Public communications in GR" пройдет 26 февраля

Онлайн-конференция "Public communications in GR" пройдет 26 февраля

Gr-клуб GR BUSINESS UNION приглашает принять участие в онлайн-конференции "Public communications in GR". Дата время проведения: 26 февраля 2021, 10:00-18:00... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T16:55

2021-02-03T16:55

2021-02-03T16:55

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/101215/20/1012152046_0:219:4200:2582_1920x0_80_0_0_51a85bd901c7ffb253a66eeaf9f4e2ca.jpg

МОСКВА, 3 фев, — Pr-отдел, Gr-клуб "Gr-клуб GR Business Uninon". Gr-клуб GR BUSINESS UNION приглашает принять участие в онлайн-конференции "Public communications in GR". Дата время проведения: 26 февраля 2021, 10:00-18:00 (онлайн).Подробнее по ссылке.Ведущие эксперты из разных отраслей бизнеса презентуют лучшие решения gr-кейсов с помощью коммуникационных инструментов. Еще одной темой станет привлечение госорганов к решению важных для бизнеса задач, когда нет возможности диалога. На мероприятии также обсудят создание доброжелательных отношений с ключевыми аудиториями и лидерами общественного мнения при продвижении GR-кампании. Кроме того, речь пойдет о современных антикризисных коммуникациях и создании gr-коалиций. Спикерами конференции выступят директор по взаимодействию с государственными органами, X5 Retail Group Виталий Жигулин; заместитель управляющего директора ПАО "МОЭК" Игорь Миронов; директор департамента по связям с органами государственной власти и международной деятельности Уралхим Константин Иванов; и.о. директора по взаимодействию с органами государственной власти и общественными организациями Coca-Cola, Мария Келембет; директор по взаимодействию с органами государственной власти Google, Марина Жунич и др. С остальными спикерами и подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте. pr-отдел, Gr-клуб "Gr-клуб GR Business Uninon".Мероприятие будет интересно руководителям GR, PR, CSR, IR, отделам развития крупных российских и международных компаний, НКО, отраслевым ассоциациям и союзам. Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса мероприятие проходит в онлайн-режиме. Трансляция эфира будет закрытой.По всем вопросам обращайтесь: Анастасия Попонина, руководитель проекта, +7 (977) 942-17-01, info@grbusinessunion.com. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы