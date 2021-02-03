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Онлайн-конференция "Public communications in GR" пройдет 26 февраля
Онлайн-конференция "Public communications in GR" пройдет 26 февраля
Gr-клуб GR BUSINESS UNION приглашает принять участие в онлайн-конференции "Public communications in GR". Дата время проведения: 26 февраля 2021, 10:00-18:00... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:55
2021-02-03T16:55
пресс-релизы
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МОСКВА, 3 фев, — Pr-отдел, Gr-клуб "Gr-клуб GR Business Uninon". Gr-клуб GR BUSINESS UNION приглашает принять участие в онлайн-конференции "Public communications in GR". Дата время проведения: 26 февраля 2021, 10:00-18:00 (онлайн).Подробнее по ссылке.Ведущие эксперты из разных отраслей бизнеса презентуют лучшие решения gr-кейсов с помощью коммуникационных инструментов. Еще одной темой станет привлечение госорганов к решению важных для бизнеса задач, когда нет возможности диалога. На мероприятии также обсудят создание доброжелательных отношений с ключевыми аудиториями и лидерами общественного мнения при продвижении GR-кампании. Кроме того, речь пойдет о современных антикризисных коммуникациях и создании gr-коалиций. Спикерами конференции выступят директор по взаимодействию с государственными органами, X5 Retail Group Виталий Жигулин; заместитель управляющего директора ПАО "МОЭК" Игорь Миронов; директор департамента по связям с органами государственной власти и международной деятельности Уралхим Константин Иванов; и.о. директора по взаимодействию с органами государственной власти и общественными организациями Coca-Cola, Мария Келембет; директор по взаимодействию с органами государственной власти Google, Марина Жунич и др. С остальными спикерами и подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте. pr-отдел, Gr-клуб "Gr-клуб GR Business Uninon".Мероприятие будет интересно руководителям GR, PR, CSR, IR, отделам развития крупных российских и международных компаний, НКО, отраслевым ассоциациям и союзам. Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса мероприятие проходит в онлайн-режиме. Трансляция эфира будет закрытой.По всем вопросам обращайтесь: Анастасия Попонина, руководитель проекта, +7 (977) 942-17-01, info@grbusinessunion.com. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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пресс-релизы

Онлайн-конференция "Public communications in GR" пройдет 26 февраля

16:55 03.02.2021
 
© Fotolia / pressmasterЛюди во время деловой встречи
Люди во время деловой встречи - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Fotolia / pressmaster
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев, — Pr-отдел, Gr-клуб "Gr-клуб GR Business Uninon". Gr-клуб GR BUSINESS UNION приглашает принять участие в онлайн-конференции "Public communications in GR". Дата время проведения: 26 февраля 2021, 10:00-18:00 (онлайн).
Подробнее по ссылке.
Ведущие эксперты из разных отраслей бизнеса презентуют лучшие решения gr-кейсов с помощью коммуникационных инструментов. Еще одной темой станет привлечение госорганов к решению важных для бизнеса задач, когда нет возможности диалога. На мероприятии также обсудят создание доброжелательных отношений с ключевыми аудиториями и лидерами общественного мнения при продвижении GR-кампании. Кроме того, речь пойдет о современных антикризисных коммуникациях и создании gr-коалиций.
Спикерами конференции выступят директор по взаимодействию с государственными органами, X5 Retail Group Виталий Жигулин; заместитель управляющего директора ПАО "МОЭК" Игорь Миронов; директор департамента по связям с органами государственной власти и международной деятельности Уралхим Константин Иванов; и.о. директора по взаимодействию с органами государственной власти и общественными организациями Coca-Cola, Мария Келембет; директор по взаимодействию с органами государственной власти Google, Марина Жунич и др. С остальными спикерами и подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте. pr-отдел, Gr-клуб "Gr-клуб GR Business Uninon".Мероприятие будет интересно руководителям GR, PR, CSR, IR, отделам развития крупных российских и международных компаний, НКО, отраслевым ассоциациям и союзам.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса мероприятие проходит в онлайн-режиме. Трансляция эфира будет закрытой.
По всем вопросам обращайтесь: Анастасия Попонина, руководитель проекта, +7 (977) 942-17-01, info@grbusinessunion.com.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
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