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Наука
https://ria.ru/20210203/huawei-1595861138.html
Брюс Ли рассказал о презентации гибкого смартфона Huawei Mate X2
Брюс Ли рассказал о презентации гибкого смартфона Huawei Mate X2
Huawei планирует представить новое поколение смартфона с гибким дисплеем, которое получит название Mate X2. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на президента РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:02
2021-02-03T15:02
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Huawei планирует представить новое поколение смартфона с гибким дисплеем, которое получит название Mate X2. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на президента линейки мобильных телефонов компании Брюса Ли.В Huawei обещают удивить, представив совершенно новую форму корпуса для смартфона с гибким экраном. Ожидается, что Mate X2 будет работать на флагманской платформе Kirin 9000. Гибкую матрицу диагональю 8,01 дюйма с разрешением 2480 x 2220 пикселей дополнит внешний 6,45-дюймовый экран. Гаджет получит камерный модуль из четырех сенсоров, главный разрешением 50 Мп.Запуск гибкого смартфона запланирован на 22 февраля. Традиционно, сначала он появится только для китайского рынка, после чего станет доступна международная версия. Стоимость смартфона не раскрывается.
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РИА Новости
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google android, huawei technologies, гаджеты, технологии

Брюс Ли рассказал о презентации гибкого смартфона Huawei Mate X2

15:02 03.02.2021
 
© AP Photo / James BrooksВозможности устройства Huawei Mate XS
Возможности устройства Huawei Mate XS - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© AP Photo / James Brooks
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Huawei планирует представить новое поколение смартфона с гибким дисплеем, которое получит название Mate X2. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на президента линейки мобильных телефонов компании Брюса Ли.
В Huawei обещают удивить, представив совершенно новую форму корпуса для смартфона с гибким экраном. Ожидается, что Mate X2 будет работать на флагманской платформе Kirin 9000. Гибкую матрицу диагональю 8,01 дюйма с разрешением 2480 x 2220 пикселей дополнит внешний 6,45-дюймовый экран. Гаджет получит камерный модуль из четырех сенсоров, главный разрешением 50 Мп.
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Запуск гибкого смартфона запланирован на 22 февраля. Традиционно, сначала он появится только для китайского рынка, после чего станет доступна международная версия. Стоимость смартфона не раскрывается.
 
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