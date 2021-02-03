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Прабабушка 110 лет стала звездой TikTok, спев песню на свой юбилей
Прабабушка 110 лет стала звездой TikTok, спев песню на свой юбилей
Старейшая жительница Уэльса Эми Хокинс (110 лет) неожиданно набрала более ста тысяч просмотров на платформе TikTok, исполнив песню "It's a long way to... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T02:34
2021-02-03T02:34
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новости культуры
уэльс
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Старейшая жительница Уэльса Эми Хокинс (110 лет) неожиданно набрала более ста тысяч просмотров на платформе TikTok, исполнив песню "It's a long way to Tipperary".14-летний Саша Фриман выложил ролик в Сеть на прошлой неделе и написал: "Моя прапрабабушка радостно отмечает 24 января свой день рождения веселыми песнями". Сама Хокинс пояснила, что выбрала именно эту композицию, потому что это "ее любимая песня". Она добавила также, что "не может поверить" вновь обретенной славе.Ее дочь – Розмари Моррис – рассказала The Guardian, что Саша Фриман решил разместить ролик в TikTok, чтобы "со всеми им поделиться"."Мать танцевала, когда ей было 14 лет, то есть невозможно давно. Она не вполне понимает, что представляет собой TikTok, но она знает, что такое интернет. Думаю, что для 110 лет это уже достижение", – пояснила Моррис.
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стиль жизни, новости культуры, уэльс

Прабабушка 110 лет стала звездой TikTok, спев песню на свой юбилей

02:34 03.02.2021
 
© Depositphotos / J_ilinaПриложение Tik Tok
Приложение Tik Tok - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Depositphotos / J_ilina
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Старейшая жительница Уэльса Эми Хокинс (110 лет) неожиданно набрала более ста тысяч просмотров на платформе TikTok, исполнив песню "It's a long way to Tipperary".
 
14-летний Саша Фриман выложил ролик в Сеть на прошлой неделе и написал: "Моя прапрабабушка радостно отмечает 24 января свой день рождения веселыми песнями".
Сама Хокинс пояснила, что выбрала именно эту композицию, потому что это "ее любимая песня". Она добавила также, что "не может поверить" вновь обретенной славе.
Ее дочь – Розмари Моррис – рассказала The Guardian, что Саша Фриман решил разместить ролик в TikTok, чтобы "со всеми им поделиться".
"Мать танцевала, когда ей было 14 лет, то есть невозможно давно. Она не вполне понимает, что представляет собой TikTok, но она знает, что такое интернет. Думаю, что для 110 лет это уже достижение", – пояснила Моррис.
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