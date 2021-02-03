https://ria.ru/20210203/golosovanie-1595821092.html

Онлайн-голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах

Онлайн-голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах

ЦИК России пришел к выводу, что точно сможет обеспечить проведение дистанционного электронного голосования в этом году в пяти регионах и Москве, заявила... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T12:10

2021-02-03T12:10

2021-02-03T14:18

элла памфилова

цик рф

ростелеком

москва

политика

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. ЦИК России пришел к выводу, что точно сможет обеспечить проведение дистанционного электронного голосования в этом году в пяти регионах и Москве, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова."Проанализировав все свои возможности на сей момент, уровень технической подготовки, рамок ограничительных, пришли к выводу, что мы точно сможем обеспечить проведение наших пилотных проектов по дистанционному электронному голосованию в пяти регионах плюс Москва", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.В соответствии со специально принятым законом Москва сможет проводить дистанционное голосование на своей платформе, а все остальные регионы — на федеральной платформе, которую ЦИК готовит с "Ростелекомом" и Минцифры."Но порядок голосования в этих пяти регионах и в Москве будет единым", — подчеркнула Памфилова.По ее словам, в ближайшее время будет объявлен сбор заявок от регионов, им будут отправлены требования."Тех, кто в большей степени будет готов, на них мы и остановимся", — сказала председатель ЦИК.

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/volodin-1593653502.html

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элла памфилова, цик рф, ростелеком, москва, политика