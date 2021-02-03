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Онлайн-голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах
Онлайн-голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах
ЦИК России пришел к выводу, что точно сможет обеспечить проведение дистанционного электронного голосования в этом году в пяти регионах и Москве, заявила... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T12:10
2021-02-03T14:18
элла памфилова
цик рф
ростелеком
москва
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. ЦИК России пришел к выводу, что точно сможет обеспечить проведение дистанционного электронного голосования в этом году в пяти регионах и Москве, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова."Проанализировав все свои возможности на сей момент, уровень технической подготовки, рамок ограничительных, пришли к выводу, что мы точно сможем обеспечить проведение наших пилотных проектов по дистанционному электронному голосованию в пяти регионах плюс Москва", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.В соответствии со специально принятым законом Москва сможет проводить дистанционное голосование на своей платформе, а все остальные регионы — на федеральной платформе, которую ЦИК готовит с "Ростелекомом" и Минцифры."Но порядок голосования в этих пяти регионах и в Москве будет единым", — подчеркнула Памфилова.По ее словам, в ближайшее время будет объявлен сбор заявок от регионов, им будут отправлены требования."Тех, кто в большей степени будет готов, на них мы и остановимся", — сказала председатель ЦИК.
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элла памфилова, цик рф, ростелеком, москва, политика

Онлайн-голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах

12:10 03.02.2021 (обновлено: 14:18 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивГолосование на избирательном участке
Голосование на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. ЦИК России пришел к выводу, что точно сможет обеспечить проведение дистанционного электронного голосования в этом году в пяти регионах и Москве, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"Проанализировав все свои возможности на сей момент, уровень технической подготовки, рамок ограничительных, пришли к выводу, что мы точно сможем обеспечить проведение наших пилотных проектов по дистанционному электронному голосованию в пяти регионах плюс Москва", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
В соответствии со специально принятым законом Москва сможет проводить дистанционное голосование на своей платформе, а все остальные регионы — на федеральной платформе, которую ЦИК готовит с "Ростелекомом" и Минцифры.
"Но порядок голосования в этих пяти регионах и в Москве будет единым", — подчеркнула Памфилова.
По ее словам, в ближайшее время будет объявлен сбор заявок от регионов, им будут отправлены требования.
"Тех, кто в большей степени будет готов, на них мы и остановимся", — сказала председатель ЦИК.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 12:39
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Элла ПамфиловаЦИК РФРостелекомМоскваПолитика
 
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