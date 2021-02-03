https://ria.ru/20210203/gogol-tsentr-1595778439.html

"Гоголь-центр" сообщил планы на 2021 год

"Гоголь-центр" сообщил планы на 2021 год

"Гоголь-центр" накануне своего восьмого дня рождения 2 февраля представил планы на 2021 год, он надеется выпустить ряд проектов, связанных не только с театром,... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T02:32

2021-02-03T02:32

2021-02-03T02:32

культура

россия

антон федоров

гоголь-центр

кирилл серебренников

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москва

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. "Гоголь-центр" накануне своего восьмого дня рождения 2 февраля представил планы на 2021 год, он надеется выпустить ряд проектов, связанных не только с театром, но и с современным искусством, сообщили РИА Новости в пресс-службе.Премьеры 2021 годаВ феврале (26, 27 и 28-го) театр выпустит премьеру спектакля "Человек без имени" о писателе Владимире Одоевском. Это коллективное сочинение Петра Айду, Александра Барменкова, Никиты Кукушкина и Кирилла Серебренникова.Одоевского сегодня помнят как автора "Городка в табакерке", но мало кто знает о его страсти к алхимии, гастрономии, технологиям будущего и изобретению музыкальных инструментов. Пьесу по произведениям Одоевского написал Валерий Печейкин, а главную роль князя Одоевского играет Кукушкин. Специально для спектакля композитор Айгу создал механическую музыкальную инсталляцию из 10 пересобранных пианино – этот огромный инструмент занимает почти всю сцену, и внутри него будет существовать главный герой, пытающийся воссоздать свое имя, обмануть судьбу и реализовать фантастические идеи.В апреле театр представит спектакль "Страх и отвращение в Москве". Легендарный роман Хантера Томпсона "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" – это на 100% американская история конца 60-х, которую непросто интерпретировать в реалиях России: в нашей культуре не было движения хиппи, "культа" психоделических наркотиков, поиска американской мечты, Лас-Вегаса и много еще чего. И гонзо-журналистики, родоначальником которой был Томпсон, тоже было немного.Поэтому автор пьесы Егор Прокопьев не инсценирует роман Томпсона, а вместе с режиссером Филиппом Авдеевым скорее собирает коллаж из своих впечатлений от текста, биографии автора, его мифа и собственных представлений о страшном и отвратительном в современном городе. Не отступая от оригинальной сюжетной канвы, формы и принципов гонзо-журналистики, создатели спектакля воплощают свой собственный трип, спровоцированный погружением в реалии Москвы и мир Хантера Томпсона. Еще одной важной деталью премьеры станет возвращение на сцену Владимира Епифанцева – здесь он сыграет сразу несколько ролей."Наш спектакль – это не попытка воссоздать на сцене легендарный фильм Терри Гиллиама или иллюстрировать книгу Томпсона. Но мы хотим воспроизвести то странное ощущение, которое и зрители, и актеры, и герои спектакля могут переживать в пространстве театра, за которым они каждый раз сюда возвращаются", - сказал Авдеев.Режиссер "Петровых в гриппе" Антон Федоров отходит от современной русской литературы и продолжает линию американской прозы ХХ века. Главный герой его спектакля "Буковски", премьера которого планируется на осень, станет крайне противоречивый писатель, основатель "грязного реализма" Чарльз Буковски. Режиссер создает один день из жизни этого автора: утром он воскресает, вечером умирает, а между этими событиями рождается мир его романов и рассказов, внутри которого и живет сам Буковски, фиксируя эту неприглядную жизнь на бумаге."В человеческой природе заключено все самое страшное и самое прекрасное. И в своих рассказах он кричит нам об этом, оставаясь отвратительным и прекрасным", - сказал Федоров.Еще одна премьера года – "Человек одного города" по роману Салтыкова-Щедрина в постановке Кирилла Серебренникова. Это летопись вымышленного города Глупова, где постоянно меняются градоначальники, а народ живет странной, страшной и местами смешной жизнью."Я давно собирался поработать с этим блестящим текстом, - признался Серебренников. – Михаил Евграфович – безупречный стилист, сатирик с острым глазом знатока человеческой природы и убежденный мизантроп. Все это дико интересно для театра в любой из его форм".В 2021 году театр планирует представить поэтическое обозрение "Берегите ваши лица" по сценарию Андрея Вознесенского и текстам современно рэп-поэзии.Вопросы совести – ее наличия, как и ее отсутствия – вновь важны и актуальны, как и 50 лет назад, когда в театре на Таганке вышел спектакль Юрия Любимова по сценарию Вознесенского "Берегите ваши лица". Он прошел всего три раза и был немедленно запрещен тогдашней властью. Именно в нем впервые прозвучала песня Владимира Высоцкого "Охота на волков".Как сберечь собственное лицо, если мир вокруг тебя стал кривым зеркалом? Как быть художнику, когда ему приходится идти на компромиссы, которые могут легко привести к потере лица?Спектакль будет создан совместно с Центром Андрея Вознесенского.В новом сезоне театр отдельное внимание уделяет коллаборации с современными художниками. Все 8 лет театр так или иначе взаимодействовал с современным искусством, проводил выставки, делал арт-объекты частью пространства Гоголь-центра. Сегодня в театре можно увидеть инсталляцию "Павильон для топорного чтения от Нестора Энгельке из группы "Север 7", над главным входом в театр зрителей встречает огромная фреска Глеба Солнцева, а дизайн последней коллекции мерча создан совместно с тремя известными художниками.В новом сезоне театр хочет выделить эти отношения в отдельное направление – "Гоголь-арт", куратором которого станет искусствовед Евгения Гершкович.Также "Гоголь-центр" планирует выпустить ряд экспериментальных проектов на Малой сцене, которые современные художники будут создавать в коллаборации с актерами театра.Итоги 8 лет жизниПо словам Серебренникова, за 8 лет работы Гоголь-центр выпустил 60 премьер, а число зрителей достигло 1 миллиона человек. 65 спектаклей театр показал во время 35 гастрольных поездок."А самое приятное то, что заполняемость нашего зала составляет 98%. Среди драматических театров у Гоголь-центра самые популярные страницы в социальных сетях Instagram, Facebook, YouTube. За время карантина наши трансляции посмотрели более миллиона человек", - подчеркнул Серебренников.

https://ria.ru/20210201/premera-1595566371.html

https://ria.ru/20210121/teatr-1594054803.html

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россия, антон федоров, гоголь-центр, кирилл серебренников, андрей вознесенский, владимир епифанцев, москва