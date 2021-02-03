https://ria.ru/20210203/gazoprovod-1595910039.html

Судно для достройки "Северного потока — 2" отправилось в немецкий порт

Судно для достройки "Северного потока — 2" отправилось в немецкий порт

Судно снабжения "Балтийский исследователь", которое может быть задействовано в достройке газопровода "Северный поток — 2", отправилось в немецкий порт Мукран -... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T18:38

2021-02-03T18:38

2021-02-03T18:38

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

германия

в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Судно снабжения "Балтийский исследователь", которое может быть задействовано в достройке газопровода "Северный поток — 2", отправилось в немецкий порт Мукран - логистическую базу проекта, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic.Еще одно судно снабжения "Финвал" находится в районе порта Мукран. А два других снабженца - "Иван Сидоренко" и "Умка" - расположены около российского трубоукладчика "Фортуна".В то же время "Фортуна" по-прежнему находится в районе недостроенного участка "Северного потока — 2" к югу от датского острова Борнхольм. Трубоукладчик "Академик Черский" остается в другом немецком порту Висмар.В конце января оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что судно "Фортуна" начало работы по возобновлению строительства "Северного потока — 2" в водах Дании в преддверии непосредственной укладки труб.Однако в среду в пресс-службе компании на вопрос о том, означает ли движение судна "Балтийский исследователь" скорое возобновление укладки труб, РИА Новости ответили: "На настоящий момент мы не можем предоставить подробную информацию. О строительных работах и наших дальнейших шагах мы сообщим дополнительно"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и в водах Германии около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

https://ria.ru/20210203/gazoprovod-1595850415.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

россия

германия

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, в мире