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Судно для достройки "Северного потока — 2" отправилось в немецкий порт
Судно для достройки "Северного потока — 2" отправилось в немецкий порт
Судно снабжения "Балтийский исследователь", которое может быть задействовано в достройке газопровода "Северный поток — 2", отправилось в немецкий порт Мукран -... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T18:38
2021-02-03T18:38
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
германия
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Судно снабжения "Балтийский исследователь", которое может быть задействовано в достройке газопровода "Северный поток — 2", отправилось в немецкий порт Мукран - логистическую базу проекта, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic.Еще одно судно снабжения "Финвал" находится в районе порта Мукран. А два других снабженца - "Иван Сидоренко" и "Умка" - расположены около российского трубоукладчика "Фортуна".В то же время "Фортуна" по-прежнему находится в районе недостроенного участка "Северного потока — 2" к югу от датского острова Борнхольм. Трубоукладчик "Академик Черский" остается в другом немецком порту Висмар.В конце января оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что судно "Фортуна" начало работы по возобновлению строительства "Северного потока — 2" в водах Дании в преддверии непосредственной укладки труб.Однако в среду в пресс-службе компании на вопрос о том, означает ли движение судна "Балтийский исследователь" скорое возобновление укладки труб, РИА Новости ответили: "На настоящий момент мы не можем предоставить подробную информацию. О строительных работах и наших дальнейших шагах мы сообщим дополнительно"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и в водах Германии около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, в мире

Судно для достройки "Северного потока — 2" отправилось в немецкий порт

18:38 03.02.2021
 
© Фото : Морская спасательная службаСудно специального назначения "Балтийский исследователь"
Судно специального назначения Балтийский исследователь - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Фото : Морская спасательная служба
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Судно снабжения "Балтийский исследователь", которое может быть задействовано в достройке газопровода "Северный поток — 2", отправилось в немецкий порт Мукран - логистическую базу проекта, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic.
Еще одно судно снабжения "Финвал" находится в районе порта Мукран. А два других снабженца - "Иван Сидоренко" и "Умка" - расположены около российского трубоукладчика "Фортуна".
В то же время "Фортуна" по-прежнему находится в районе недостроенного участка "Северного потока — 2" к югу от датского острова Борнхольм. Трубоукладчик "Академик Черский" остается в другом немецком порту Висмар.
В конце января оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что судно "Фортуна" начало работы по возобновлению строительства "Северного потока — 2" в водах Дании в преддверии непосредственной укладки труб.
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Однако в среду в пресс-службе компании на вопрос о том, означает ли движение судна "Балтийский исследователь" скорое возобновление укладки труб, РИА Новости ответили: "На настоящий момент мы не можем предоставить подробную информацию. О строительных работах и наших дальнейших шагах мы сообщим дополнительно".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и в водах Германии около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
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"Северный поток — 2"
 
РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГерманияВ мире
 
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