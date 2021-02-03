Правительство Германии подтвердило позицию по "Северному потоку — 2"
16:02 03.02.2021 (обновлено: 16:10 03.02.2021)
© REUTERS / Stine Jacobsen/File PhotoПодготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Позиция правительства ФРГ по "Северному потоку — 2" остается неизменной, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Позиция правительства по "Северному потоку — 2" известна, и она не изменилась", - заявил он на брифинге в среду, отвечая на вопросы о реакции правительства на приговор блогеру Алексею Навальному.
На фоне ситуации с Навальным ряд политиков в Германии вновь призывают к отмене или заморозке проекта "Северный поток — 2", при этом официальный Берлин заявляет, что по-прежнему считает проект экономическим и что он не связан с инцидентом с Навальным. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в январе заявила, что ее позиция по "Северному потоку — 2" не изменилась. Осенью 2020 года Меркель заявляла, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. Она также заявляла, что "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на угрозы санкций со стороны трех сенаторов США в адрес оператора порта немецкого города Засниц.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить его. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Во вторник представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер отметил, что правительства некоторых стран ЕС предлагали в прошлом включить "Северный поток — 2" в дискуссию о санкциях против РФ, но позиция Берлина остается неизменной.
Депутаты Европейского парламента по итогам пленарной сессии ранее большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом в России Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его задержанием.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".