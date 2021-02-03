https://ria.ru/20210203/gazoprovod-1595873887.html

Министр экономики Германии обсудит с США "Северный поток — 2"

Министр экономики Германии обсудит с США "Северный поток — 2"

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что намерен обсудить со своими коллегами в США ситуацию вокруг проекта "Северный поток 2". РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:49

2021-02-03T15:49

2021-02-03T15:49

россия

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

петер альтмайер

германия

сша

в мире

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БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что намерен обсудить со своими коллегами в США ситуацию вокруг проекта "Северный поток 2".Он добавил, что конкретно по теме "Северного потока 2" и связанной с этим угрозы американских экстерриториальных санкций в правительстве ФРГ "тесно сотрудничали" на уровне министерств экономики, финансов и МИД. "Думаю, что мы будем согласовывать позиции и вести необходимые переговоры совместно", - сказал министр.Ранее газета Handelsblatt сообщила, что американская администрация выразила готовность обсуждать вопрос о "Северном потоке 2", при условии выполнения ряда требований. Речь идет о новых гарантиях сохранения роли поставщика энергоносителей для Украины, а также "механизме отключения" транзита через "Северный поток 2" при условии угрозы "Украине и соседним странам"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

https://ria.ru/20210203/gazoprovod-1595850415.html

https://ria.ru/20210203/potok-1595780242.html

россия

германия

сша

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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, петер альтмайер, германия, сша, в мире