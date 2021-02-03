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https://ria.ru/20210203/gazoprovod-1595850415.html
В Германии назвали преимущества запуска "Северного потока — 2"
В Германии назвали преимущества запуска "Северного потока — 2"
Федеральное правительство Германии полагает, что ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2" приведет к снижению цен на газ на европейском рынке, следует из... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:22
2021-02-03T14:22
россия
allseas
nord stream 2 ag
дитмар барч
северный поток — 2
германия
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Федеральное правительство Германии полагает, что ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2" приведет к снижению цен на газ на европейском рынке, следует из ответа министерства экономики ФРГ на запрос депутата Левой партии в бундестаге Дитмара Барча, который приводит медиагруппа RND.Как указано в ответе ведомства на запрос, путь, по которому газ через "Северный поток — 2" будет поступать в Европу, примерно на 2 тысячи километров короче, чем путь транзита по существующей Газотранспортной системе Украины. При этом газопровод соответствует "современному уровню технического развития" и служит "в основном для обеспечения Европы природным газом, а не только для диверсификации в снабжении Германии"."Поэтому федеральное правительство исходит из того, что транзит природного газа по газопроводу "Северный поток — 2" требует меньших финансовых затрат, чем посредством существующей системы, и таким образом может иметь соответствующее положительное влияние на цену на газ", - приводит RND из ответа минэкономики."По мнению федерального правительства, "Северный поток — 2" снизит цены на газ и удовлетворит спрос. Это хорошая новость, если учесть факт, что цена на электроэнергию в Германии - одна из самых высоких в мире", - заявил Барч медиагруппе RND."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
https://ria.ru/20210203/gazoprovod-1595825139.html
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россия
германия
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россия, allseas, nord stream 2 ag, дитмар барч, северный поток — 2, германия, сша, украина, в мире

В Германии назвали преимущества запуска "Северного потока — 2"

14:22 03.02.2021
 
© REUTERS / Maxim Shemetov/File PhotoРабочий на Челябинском трубопрокатном заводе
Рабочий на Челябинском трубопрокатном заводе - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov/File Photo
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Федеральное правительство Германии полагает, что ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2" приведет к снижению цен на газ на европейском рынке, следует из ответа министерства экономики ФРГ на запрос депутата Левой партии в бундестаге Дитмара Барча, который приводит медиагруппа RND.
Как указано в ответе ведомства на запрос, путь, по которому газ через "Северный поток — 2" будет поступать в Европу, примерно на 2 тысячи километров короче, чем путь транзита по существующей Газотранспортной системе Украины. При этом газопровод соответствует "современному уровню технического развития" и служит "в основном для обеспечения Европы природным газом, а не только для диверсификации в снабжении Германии".
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 12:31
В Париже заявили, что не вмешиваются в реализацию "Северного потока — 2"
"Поэтому федеральное правительство исходит из того, что транзит природного газа по газопроводу "Северный поток — 2" требует меньших финансовых затрат, чем посредством существующей системы, и таким образом может иметь соответствующее положительное влияние на цену на газ", - приводит RND из ответа минэкономики.
"По мнению федерального правительства, "Северный поток — 2" снизит цены на газ и удовлетворит спрос. Это хорошая новость, если учесть факт, что цена на электроэнергию в Германии - одна из самых высоких в мире", - заявил Барч медиагруппе RND.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
 
РоссияAllseasNord Stream 2 AGДитмар БарчСеверный поток — 2ГерманияСШАУкраинаВ мире
 
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